Češi pod lupou: Nejlepší Dostál, turbo Blümel, mistr nahrávek Červenka

Hvězda zápasu, jasně nejlepší hráč českého týmu. Kdo by před utkáním řekl, že bude mít tolik práce? Chytil několik tutovek, inkasoval jen jednou.

Byla vidět jeho sebedůvěra. Chtěl ukázat, že si proti slabšímu soupeři může dovolit leccos nad rámec standardu. Riskoval, dost často mu to nevycházelo.

Radim Šimek 5

Pořád je znát, že se teprve dostává do hry. V San Jose půlku sezony proseděl na tribuně. Snažil se hlavně nechybovat, tvrdit hru. Chtělo by to víc podpory útoku.