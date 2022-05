Třebíč, Brno, Tampere. Osudy českých brankářů z MS se neskutečně prolínají

PŘIMO Z TAMPERE | Celou kariéru se různě míjejí, proplétají a potkávají docela často: „Zdarec.“ Čeští brankáři Karel Vejmelka (25), Lukáš Dostál (21) a Marek Langhamer (27) byli spolu chvíli v Brně, včera jim začala společná mise na MS v Tampere. Brána je jejich. Všichni přijeli na první velkou mezinárodní akci. „Jsou skromní i ohromně pracovití,“ říká o nich reprezentační asistent a současně majitel Komety Libor Zábranský. Dva gólmany do klubu získal, Dostála trénoval od třetí třídy.

Z Karla Vejmelky se nečekaně vyklubala česká jednička mezi všemi brankáři v NHL. Nikdo jiný nezvládl v aktuální sezoně víc zápasů za mořem než on, jeho 52 duelů je maximum. Šlachovitý, pracovitý, poctivý, kondičně skvěle připravený. Vlastně jde o šest slov, která přesně vystihují i jeho reprezentační parťáky Lukáše Dostála a Marka Langhamera. Všichni jsou vysocí, vyřezaní, s ostrými rysy ve tváři. A poměrně klidní, žádní emoční divočáci.

Jakou měli čeští brankáři pro MS sezonu Karel VEJMELKA: 25 let Arizona (NHL)

zápasy 52

úspěšnost zákroků 89,8 %

průměr gólů 3,68 Lukáš DOSTÁL 21 let Anaheim (NHL)/San Diego (AHL)

zápasy 4/40

úspěšnost zákroků 90,8 %/91,6 %

průměr gólů 2,97/2,60 Marek LANGHAMER 27 let Ilves Tampere (Finsko)

zápasy 26

úspěšnost zákroků 90,8 %

průměr gólů 2,56

Spojuje je i jeden unikátní propletenec pěti měst ve třech zemích. Je pořádně divoký. Takže? Držte se.

Třebíč: narodil se a chytal tady Vejmelka, pak zde nastupoval i Dostál.

Pardubice: v mládeži si pod smlouvu zabraly dva talenty, Langhamera a Vejmelku.

Brno: Dostál je odchovanec, postupně tady podepsali smlouvu Vejmelka a Langhamer. A hlavně, v sezoně 2018/19 se v jednom klubu potkali.

Glendale: Arizona draftovala Langhamera, zachytal si za ni dva zápasy NHL, Vejmelka je teď její jedničkou.

Tampere: Dostál zde odchytal sezonu, když se za Langhamerem, Vejmelkou a Markem Čiliakem nedostal do brněnské branky. Langhamer v Tampere chytá teď. A opakuje se situace z Komety, všichni tři jsou zase spolu, pro všechny první velká mezinárodní akce v národním týmu.

Dobrá motanice, kdy se tři brankáři pořád někde dokola potkávají nebo míjejí na stejných místech. „Povahově je znám dobře, všichni jsou hodně skromní,“ začal reprezentační asistent a majitel Komety Libor Zábranský. „Lukáše Dostála jsem vedl od třetí třídy a opravdu mě ani ve snu nenapadlo, že se spolu někdy potkáme i v reprezentaci,“ usmál se.

Pikantní je, jak Kometa sebrala Vejmelku Pardubicím v roce 2015. Brankář měl totiž ve smlouvě, že ve městě absolvuje pouze předzápasový trénink. Rodiče chtěli, aby gólman v klidu dostudoval Katolické gymnázium v Třebíči. „Jenže tenhle režim šel akceptovat v juniorech, ne v profesionálním režimu A týmu, kde musí být brankář na každém tréninku,“ čílil se tehdejší sportovní manažer Dušan Salfický.

„Vychovali jsme ho do velkého hokeje, bohužel však na naši zajímavou nabídku nereflektoval. Projevil zájem odejít z Pardubic po sezoně do zahraničí. Na základě zájmu Komety Brno o Karlovy služby jsme se rozhodli jej okamžitě uvolnit na přestup,“ vysvětloval Salfický, proč Dynamo svůj poklad uvolnilo v listopadu 2015 ke konkurenci.

Nakonec Vejmelka odešel ven až na podzim 2021, kdy si plácnul s Arizonou. Dodělal gymnázium, má i magisterský titul Masarykovy univerzity, kde vystudoval management sportu. Z jeho vlastního pohledu? Výborná volba. Nyní má podepsanou smlouvu v Arizoně až do roku 2025, kdy každý rok dostane 2,75 milionu dolarů.

Dostál má kontrakt za mořem taky. Jen právě volil jinou cestu než Vejmelka. Musel, když v Česku by si za zkušenější partou nezachytal. Zamířil do Finska, kde se stal jedničkou Ilvesu Tampere, teď jako největší gólmanský talent Anaheimu pracuje na tom, aby byla brána v NHL brzy jeho.

Langhamer za NHL mířil jako jediný z nich přes kanadskou juniorku. Jenže tehdejší generální manažer Arizony John Chayka o něj ve 23 letech přestal stát. Vsadil na Huntera Misku s Adinem Hillem, byli o rok mladší. „Trenéři na farmě chtěli, abych chytal. Ale pokaždé, když mě chtěli nasadit, přišlo zamítnutí shora. Ta politika v klubu byla trošku složitější,“ pokrčil rameny, když se objevil v Kometě vedle Vejmelky.

Teď je hvězdou Ilvesu, jako byl před ním Dostál. Je mu 27 let. Možná stačí ještě jedna top sezona a i pro něj se zase otevře nabídka z NHL. Asi poslední. „Můj pohled je, že kromě charakterových rysů jsou všichni tři i hodně pracovití. Proto jsou tam, kde jsou. Proto mají i smlouvy v zahraničí. My, Brňáci, jsme na ně strašně pyšní, kam to dotáhli. A vážíme si toho, že hráli za Kometu,“ uzavřel Zábranský.