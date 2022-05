Expert Sýkora: Jalonenův plán bez smršti. Chlapík? Smutná událost

Velké natěšení a dobrá nálada v českém týmu před startem mistrovství světa mohly vzít rychle za své, ale nervózní první třetinu zápasu s Velkou Británií spláchla trefa Matěje Blümela a výběr Kariho Jalonena povinnou rozcvičku na šampionátu zvládl nakonec hladce 5:1. „Po pauze po posledním turnaji zápas splnil to, co jsme potřebovali. Tým si ověřil, co může a nemůže, soupeř byl dobrým sparing partnerem,“ hodnotil úvodní výhru ve Studiu iSport.cz expert Marek Sýkora. „I s tím výsledkem je to dobré vykročení,“ věřil.

Nepřesvědčivý vstup do mače s Brity připisuje 73letý bývalý kouč Magnitogorsku či Dinama Minsk podcenění. „Tohle hráčům prostě z hlavy nevymažete, to je jako kdyby hrála Plzeň s Kadaní,“ hlásil Sýkora. „V přípravě přeci jen ta mužstva byla silnější, Češi teď museli daleko víc hrát do útoku, proto to dlouho moc pěkně nevypadalo,“ vysvětlil.

„Šlo to ztuha, nevím, jestli hráči byli nervózní, možná nějak zatažení, ale český výkon rostl,“ těšilo i hokejového redaktora Sportu Miroslava Horáka.

Ten viděl řadu pozitivních momentů. „Moc se mi líbil gólman Lukáš Dostál, na 21 let byl úplně v klidu a počínal si jako mazák,“ chválil v zápasovém studiu Horák a vyzdvihl i góly z produkce české extraligy: „Dobře, že si zvýšili sebevědomí - a proti Švédsku už se trefí i hráči z NHL!“

Finský kouč Kari Jalonen při dlouhém dobývání britské branky nepanikařil, Marek Sýkora si po první třetině všiml jen prohození Smejkala se Zohornou. „S Pešánem by to bylo možná výraznější,“ přemítal. „Předpokládám, že Jalonen je chlap, co zachovává chladnou hlavu, má plán, který za každou cenu dodržuje,“ vypíchl Sýkora s tím, že na střet s tak výrazným outsiderem mužstvo nepřipravoval.

Na nového trenéra a jeho první vystoupení na MS byli zvědaví nejen fanoušci. „Zvolili správného člověka, nehledí na ohlasy českých trenérů. On ví, co dělá úspěšnost, proto vsadil na obranu,“ popsal přístup finského experta Marek Sýkora. „Není to tak atraktivní hokej, na ofenzivní smršť teď nemáme hráče. Ale máme na to, abychom díky němu vsadili na organizaci hry, která může přinést úspěch,“ věří.

„Kari nerozlišuje hráče, nejsou tam známosti, agenti... Všichni začali v přípravě z nuly v přípravě. Navíc v týmu vybudovali perfektní náladu, všichni jsou nadšení, tohle dokázal vytvořit za velice krátkou dobu,“ vyzdvihl i Miroslav Horák. „Nám Čechům chybí ta důslednost, s níž on si dokázal ten systém prosadit. Někdo říká - on nezná tu naši náturu - ale to je dobře! My deset let nic nevyhráli a nechceme nic měnit...“ nechápal Sýkora kritiku finské volby.

V živě vysílaném studiu se zastavil i u stopky pro Filipa Chlapíka. „Svým způsobem je to smutná událost. Hokejista sezony, nejlepší střelec... Už ve finále extraligy mě těžce zklamal, a pokračoval i v přípravě na MS,“ popisoval uznávaný glosátor. „Je to škoda, nevím, proč nezvládl ten závěr sezony,“ dodal Sýkora.

Kouči Jalonenovi by se prý sparťan nevešel ani do jedné přesilovkové formace. „Nedvěd s Karim to určitě hodně probírali... Myslím, že jim úplně nesedí, nestihl dostat takový prostor, aby se náležitě ukázal. Přednost měli hráči, co byli v tom systému pět šest týdnů,“ uzavřel téma Miroslav Horák.