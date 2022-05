Osekaní Švédové, na Čechy dopsali dva hráče. Kouč je pod palbou kritiky

Ideální nebyl na úvod šampionátu ani výkon české reprezentace, atmosféra je však s tou ve švédském táboře nesrovnatelná. Na základně Seveřanů panuje dusno a nervozita. Do duelu s Rakouskem šli Švédové pouze se třemi kompletními lajnami. Od švédských novinářů zněly názory, že by beze změn měli nastoupit i v neděli proti Česku.

Oproti předpokladům nakonec jen pár hodin před startem večerního utkání na soupisku dopsali duo z Leksandu: útočníky Oskara Langa a Nilse Amana.

Může hrát osekaná sestava roli? „Ani jsem nevěděl, že jich bylo tak málo. Uvidíme, koho a kdy dopíšou. Stejně si ale nemyslím, že by to měl být nějaký faktor, oni mají vždycky kvalitní mančaft. Nebude to nic jednoduchého,“ myslí si Roman Červenka. Podobně mluvil i trenér Kari Jalonen. „Že mají jen tři útoky? Nevím. Je to jejich plán. Já se koncentruju na náš tým,“ zavrtěl hlavou.

Jeho švédský protějšek Johan Garpenlöv čelí doma i ve Finsku kritice a palčivým otázkám. Novináři se ho dokola ptají, kdy zaplní kompletní soupisku, na které má stále šest volných míst. „Mluvme o těch, kteří jsou tady a bojují za svou zemi. To je důležité,“ kroutí se Garpenlöv, který po šampionátu ve funkci skončí.

V noci na neděli sezona v zámoří skončila hned několika švédským hráčům. S jejich příjezdem to ale příliš nadějně nevypadá. Hned čtrnáct hráčů Tre Kronor se omluvilo z důvodu jednání o nové smlouvě, sedm pak nepřijalo pozvánku kvůli zranění. Dalších devět hráčů pak žlutý dres reprezentace prostě odmítlo.

„Od začátku jsem říkal, že pokud se nechcete vrátit domů, reprezentovat svou zemi a hrát za Tre Kronor, neměli byste to dělat. O takové hráče nemám zájem. Chci se zaměřit na ty, kteří sem přicházejí a chtějí tu být,“ zopakoval Garpenlöv.

Se švédskými novináři pak debatoval o tom, proč zájem o švédský národní tým tak rapidně klesl. „Tuto otázku byste měli položit hráčům, kteří národní tým odmítají. Já si ale nemyslím, že by zájem nějak strašlivě opadl. Pořád máme v týmu skvělé hokejisty. Reprezentační trikot je pro ně nejvíc. Vždy se ale najdou tací, kteří se omluví. Proč? Ptejte se jich. Není moje práce pídit se po důvodech.“

Garpenlöv je stále více pod tlakem, aby neprodleně jednal. Aktuálně čeká na odpovědi dvou vytoužených forvardů Williama Nylandera a Nicklase Bäckströma. Příjezd ani jednoho z nich však podle informací iSport.cz není příliš pravděpodobný. Nedorazí ani Adrian Kempe, který se před rokem s koučem nepohodl po tom, co ho nenechal hrát s bratrem Mariem.

Taky proto se před utkáním s Českem zdaleka tolik neřeší soupeř, jako situace ve vlastním stanu. „Je jasné, že potřebujeme v tomto týmu nějaké posílení, pokud máme být schopni vyzvat elitní týmy, jakým jsou i Češi, kteří nás čekají v neděli,“ říkal ve vysílání expert švédské TV6 Håkan Södergren.

Hans Abrahamsson z největšího švédského deníku Aftonbladet píše, že pokud nepředvedou Švédové lepší výkon než proti Rakousku, budou mít s Čechy jen malou šanci na úspěch.