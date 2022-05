Nedvěd: Pastrňák reprezentovat chce. Ale jestli dorazí? Otázka za milion

Puk se odráží od druhé tyčky do nohy britského brankáře, do sítě ale nezamířil • Pavel Mazáč / Sport

PŘÍMO Z TAMPERE | Jedno volné místo na české soupisce pro MS se škrtá. Zaplní ho Michal Kempný, obránce Washingtonu se připojí k týmu v pondělí. K dispozici jsou v NHL nyní i tři útočníci. Hlavní eso? David Pastrňák. Teoreticky může zabalit kufr a vyrazit do Finska. Jen to má háček, není fit. „To je právě otázka za milion dolarů, jak se k tomu postaví klub,“ říká generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

Co rozhodlo proto, že jste oslovili Michala Kempného, který naposledy nastoupil v NHL na konci března?

„Michal má kvalitu, jen bohužel nebyl vytížen, jak bychom si představovali my a určitě i on sám. Je to ale vynikající obránce, který nám pomůže. Chci poděkovat Davidu Musilovi, přijal tuhle roli, cestoval s námi do Tampere a věděl, že může nastat taková situace. Teď je tady, využíváme jedno volné místo, přijede Michal a David letí domů.“

Od začátku roku odehrál Michal Kempný jen 13 zápasů. Jaký s ním máte plán?

„To je spíš otázka pro trenéry a pro Michala. Moje myšlenka by byla, ať začne hrát co nejdříve, zápasové manko tam je. K mužstvu by se měl určitě připojit v pondělí odpoledne, tak uvidíme, jak na tom bude. Nechceme nic samozřejmě uspěchat, bude tam časový posun a únava. Ale když se domluví trenéři a Michal, bylo by ideální, aby v úterý nastoupil.“

Měl Kempný velkou chuť přiletět?

„Na inspekční cestě v NHL jsem viděl zrovna jeho poslední zápas, kdy hrál. Vypadal velmi dobře, nebylo na něm znát, že by měl nějaký problém. Michal je natěšený, chce reprezentovat. Takže to bylo jednoduché rozhodování.“

V noci na neděli se dostali ze hry v NHL Pastrňák, Nosek, Kämpf a Kaše. Koho z nich byste chtěl dostat do Finska?

„U Ondry Kašeho se rodí, takže ten z toho vypadává.“

Se všemi dalšími jste mluvil?

„Bezprostředně po vyřazení ne. Ale když skončila sezona, můžu odtajnit, že se všemi jsem předběžně domluvený. To ovšem neznamená, že všichni jsou k dispozici. Mají výstupní prohlídky a pohovory, což může sehrát velkou roli.“

David Pastrňák nedohrával play off úplně fit. Máte nějaké zprávy, jak to s ním vypadá?

„Stoprocentní není. To je ale právě otázka za milion dolarů, jak se k tomu postaví klub. Chuť samozřejmě má, reprezentovat chce. Ale musíme počkat.“

Má v Bostonu pozici, že by si mohl říct, že prostě pojede?

„Nechci spekulovat. Jeho role v mužstvu je samozřejmě velká, o tom není žádná diskuze. Rozhodovat ale budou doktor a generální manažer. Nemyslím si, že jinak by se na jeho chuti reprezentovat něco změnilo.“

A sám máte nějaký pocit, na jakou stranu se všechno kolem něj překlopí?

„To jsou spekulace. (usměje se) Řeknu to tak, že všichni bychom si hrozně přáli, aby sem David přiletěl. Ale nemá cenu řešit, jak rozhodne doktor Bostonu. Celkově máme na soupisce dvě volná místa, v neděli odpoledne budu hodně volat a teď čekáme.“

Pokud vše dopadne dobře, David Pastrňák přijede, vyskočí i ambice a síla českého týmu?

„Je to jeden z nejlepších hráčů v NHL, rozdílový útočník. Zase bychom se tím posunuli o něco výš. Ale víte, nechci to celé snižovat, jeden hráč, byť výjimečný, nedělá mužstvo. Pasta by nám toho rozhodně přinesl určitě hodně. Byli bychom lepší.“

Asi i z pohledu celého turnaje by to bylo, jako kdyby dorazili Rolling Stones, ne?

„Tak nějak.“ (usměje se)

A máte jasno, že pokud tahle sestava hráčů projde prohlídkami, někoho z nich si vyberete, nebo budete ještě čekat na další noční zápasy, kde mohou vypadnout i Radek Faksa nebo Filip Chytil?

„To všechno musíme probrat. První, co budu řešit, tak jestli mají chuť přijet, jestli se něco nezměnilo. Pokud uslyším, že mají zájem, tak všechno začínáme řešit. Celé to bude chvíli trvat, nevěřím, že by v neděli už kluci z Bostonu a z Toronta absolvovali pohovory a prohlídky.“

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 2 2 0 0 0 7:1 6 2. Česko 1 1 0 0 0 5:1 3 3. USA 1 1 0 0 0 4:1 3 4. Švédsko 1 1 0 0 0 3:1 3 5. Norsko 2 0 1 0 1 4:8 2 6. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1 7. Rakousko 1 0 0 0 1 1:3 0 8. Lotyšsko 2 0 0 0 2 2:6 0