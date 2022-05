Jalonen po prohře se Švédy: Musíme proměnit chemii. A tolik oslabení ne!

PŘÍMO Z TAMPERE | Ne, takhle si to Kari Jalonen rozhodně nemaloval. Poprvé na lavičce národního týmu musel kousat, že někdo jeho týmu dal lekci a jeho parta měla vážné potíže. „Nemůžeme se dostávat do tolika oslabení, nemůžeme takovým způsobem hrát, to je jasné,“ štvalo ho šest vyloučení po porážce 3:5 od Švédska. Herně bylo Česko horší. V první části se bránilo, ve druhé se zkoušelo, ale hořelo. Až závěr šel, jenže to už zase soupeř hlídal výsledek.