Hertl: Čekám od sebe i naší lajny daleko víc! Švédům jsme to nechali

Jaké jsou pocity bezprostředně po utkání?

„Nejsou dobré. Nechali jsme Švédy hrát, moc nám toho nedovolili. Od sebe očekávám mnohem víc, od celé naší lajny. Musíme tomu týmu pomoct, nemůže to táhnout jen lajna Krejči. Musíme pomoct, dát nějaký gól. Udržet se na puku, my jsme ale nikde.“

S Jakubem Vránou jste odehráli pospolu čtvrtý zápas. Sám asi cítíte, že to mezi vámi nefunguje ideálně, že?

„Řekl bych, že první dva naše zápasy ve Stockholmu nebyly špatné. V minulém s Brity jsme taky měli nějaké šance, teď jsme si toho ale moc nevytvořili. Hlavně jsme skoro nehráli v útočném pásmu. Je to na nás, abychom tým pozvedli, musíme mu pomoct. Zatím se nám to nedaří.“

Může hrát roli to, že si stále zvykáte na evropský rozměr ledu?

„Na to se vymlouvat rozhodně nebudu, jsme na tom všichni stejně. Není to o zvykání, ale o tom být silnější na puku. Zjednodušit to a hrát v útočné třetině. My jsme neudělali nic.“

Kde vidíte další nedostatky ve výkonu? Přečetli Švédové váš obranný systém?

„Spíše jsme si zavařili sami, bylo to naší hrou. Ztráceli jsme puky, vždycky jsme chtěli udělat něco navíc. Přihrát, měnit strany. Když to nejde, musíme naopak hrát jednodušeji. My jsme jim to ale prostě nechali. Dávali jsme jim kotouče, oni z toho měli brejky. Takhle jsme je dostávali do hry. Měli jsme si to házet kolem nich, mají tady hlavně ofenzivní beky, kterým se úplně nechce bránit. My jsme toho ale využít nedokázali.“

Prvních deset minut se ale zdálo, že vám strategie vychází. Co se stalo pak?

„Jako by nám došla energie. Oni zabrali, chtěli to víc. Hráli prakticky na tři lajny, my jsme je nechali. Neunavili jsme je. Těžko jsme se k nim dostávali.“

Může být pozitivní alespoň třetí třetina? V té jste Švédy přehráli i přestříleli.

„Kdybychom takhle hráli celý zápas, mohlo to být jinak. Už ale bylo pozdě. Věděli jsme, že za první dvě třetiny jsme si vedení nezasloužili.“

Co říkáte výkonům Romana Červenky? Ve dvou zápasech už získal šest asistencí.

„Červus je neskutečnej. Ukazuje to každý rok. Pokaždé přijede a pokaždé podává super výkony. Má neskutečné vidění hokeje. Umí si puk podržet, najít volného hráče.“

Co dál? Odpočinout si, hodit nepovedený večer za hlavu?

„Přesně tak. Na tohle nemá cenu moc myslet, říct o chybách si ale musíme. Stejně tak se musíme připravit na další zápasy, každý bude těžký. Hlavně já a naše lajna musíme být lepší.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:03. Krejčí, 37:36. Kundrátek, 45:19. Blümel Hosté: 19:24. Asplund, 22:47. Asplund, 25:50. Bromé, 28:52. Asplund, 44:50. Bengtsson Sestavy Domácí: Vejmelka (29. Langhamer) – Hronek, Šimek, Kundrátek, Ščotka (A), Jiříček, Sklenička, Jordán – Blümel, Krejčí (A), Červenka (C) – Vrána, Hertl, Smejkal – Stránský, Špaček, Simon – Zohorna, Černoch, Flek. Hosté: Hellberg (Högberg) – Larsson (A), Dahlin, Gustafsson, Ekman-Larsson (C), Tömmernes, Lindholm – Bemström, Wallmark, Nordström (A) – Friberg, Asplund, Kellman – Bengtsson, Klingberg, Bromé – Lang, Aman. Rozhodčí Ingram (CAN), MacFarlane (USA) – Briganti (USA), Simon Synek (SVK) Stadion

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 2 2 0 0 0 7:1 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 2 1 1 0 0 7:3 5 4. Česko 2 1 0 0 1 8:6 3 5. Norsko 2 0 1 0 1 4:8 2 6. Rakousko 2 0 0 1 1 3:6 1 7. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1 8. Lotyšsko 2 0 0 0 2 2:6 0

