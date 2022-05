Slováci hlásí posilu z NHL! Shots of Martini, říká talentu Ovečkin

„Shots of Martini“ pomůže Slovensku na mistrovství světa. Obránce Martin Fehérváry (22) z Washingtonu už se připojil k týmu, dnešní bitvu s Kanadou (15.20) ještě vynechá. „Je to potvrzené, Martin Fehérváry by měl být v sestavě ve středu proti Švýcarsku,“ napsal Miroslav Šatan, generální manažer národního týmu, na Twitteru.

Jedno vybojované vítězství nad Francií (4:2) a těsná prohra s Německem (1:2). Slovensko, bronzový tým olympiády v Pekingu, nezačalo světový šampionát ve Finsku nikterak oslnivě. Tým trenéra Craiga Ramsayho v pondělí hraje proti Kanadě (15.20). Obránce Martin Fehérváry přiletěl do Helsinek dnes, ale zápas ještě vynechá.

Washington vypadl ze Stanley Cupu v prvním kole, nestačil na našlapanou Floridu (2:4). Slovenský obránce Martin Fehérváry, který má za sebou průlomovou sezonu v NHL (79 zápasů/ 8+9, v play off 6/ 0), byl okamžitě připravený reprezentovat. Ve Washingtonu hrál první obranu, chválil ho i kanonýr Alexander Ovečkin. Ten si ho také překřtil na „Shots of Martini“.

„Martin projevil zájem přijet,“ potvrdil Oto Haščák pro sport.sk. „Rádi ho přivítáme, z naší i hráčovy strany byl zájem obrovský.“ Vedení slovenského týmu čekalo na povolení Capitals. To přišlo.

SESTŘIH z MS: Slovensko - Německo 1:2. O vítězi rozhodl Pfoederl Video se připravuje ...

Na mistrovství světa Fehérváry reprezentoval už dvakrát. V roce 2018 hrál za Slovensko v Dánsku a o rok později doma na Slovensku. „Martina jsme chtěli i pro olympijskou kvalifikaci, ale kvůli zranění nemohl nastoupit,“ připomněl Haščák. „Ve Washingtonu hraje první obranu, je to jeden z nejnadějnějších obránců do budoucna. Pro NHL i pro národní tým. Budeme s ním počítat jako s lídrem.“

Před příletem Fehérváryho měli Slováci na soupisce napsáno 22 hráčů z 25 možných. Na šanci čekali útočníci Adam Sýkora a Andrej Kollár, v obraně Martin Bučko. Právě Bučkovo místo Fehérváry zabral. „Už před mistrovstvím jsme si jasně řekli, kdo by případně opouštěl mužstvo, pokud by přijely posily z NHL a vědí to i hráči,“ osvětlil Haščák. „V tomto případě by to byl Martin Bučko.“

Další dvě případné posily z NHL padly. Slováci chtěli obránce Erika Černáka z Tampy a centra Adama Ružičku z Calgary. Oba kluby však své série v prvním kole Stanley Cupu urvali 4:3 na zápasy. Tampa porazila Toronto, Calgary si poradilo s Dallasem.

Za Dallas hrají útočník Marián Studenič (23) a zkušený bek Andrej Sekera (35), který byl na šampionátech 2016, 2018 a 2019 kapitánem Slovenska. Ti ovšem podle všeho ve hře o případné posílení týmu nejsou. Podobně jako talentovaný útočník Martin Chromiak (19).

Podle trenéra Craiga Ramsayho bude pro další zápasy klíčové, aby se slovenský tým vrátil k rychlosti, týmovosti a jednoduchosti. Tomu by měl právě výrazně pomoct i velmi slušný ranař od modré Fehérváry.

„Potřebujeme před bránou velkého hráče jakým je například Slafkovský, střílet a soupeře nechat, ať tam s ním bojuje,“ nabádá kouč. „Pořád se chceme dostat s pukem blíž a blíž, ale brankářům to moc nestěžujeme. Vidí většinu puků.“