Zadní vrata a špatné postavení. Expert popisuje, proč Švédi ovládli zápas

„Jde o to, že nejhorší v rámci oslabení je vždy přehrání přes osu, případně i odražený kotouč za osu, pokud není dobře pokryta. Z toho vznikají velmi nebezpečné situace. A zároveň se nesmí stávat, aby procházely střely z hrotu modré čáry, kde má gólman většinou zakrytý výhled. Ano, soupeři samozřejmě je třeba něco nabídnou, protože tým je v nevýhodě jednoho muže. Cílem by však mělo být soupeři povolit střely od mantinelu, nebo rozehra hráče zpoza branky, kterého si ohlídá gólman,“ popisuje expert hru v oslabení, kterou národní tým nabídl soupeři hned šestkrát. „Tyto situace ukazují, kdy je celá čtveřice vytažená moc přes osu hřiště a celá se nechá strhnout hráčem s kotoučem. Naštěstí Švédové v obou situacích šance v gól nepřetavily“ dodává.

Chyba v oslabení číslo 2

Komentář Jakuba Peslara:

„První obrázek ukazuje situaci, kdy se obránce Radim Šimek nechá moc vytáhnout k ose hřiště a nechá za sebou volný prostor pro lehké přehrání situace přes hráče za brankou. Důležité je v tomto případě i postavení holí, kdy by měl mít Michal Jordán hůl do slotu (prostor mezi kruhy). I třeba pro případ, kdyby hráč od mantinelu střílel, aby sám kotouč netečoval do vlastní brány. Dobře je zde naopak vidět, že máme pokrytou přihrávku přes osu, i přihrávku zpět na hrot. Zde se však ukazuje, jak je podstatná součinnost celé čtveřice. Druhý obrázek ukazuje, jak Švédi díky nevhodnému postavení prvně zmíněné dvojice snadno výpomocnou přihrávkou z tzv. back dooru přehráli osu a dostali se do šance.“

Druhá chyba při českém oslabení • Foto archiv