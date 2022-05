Potvrzeno, Pastrňák přiletí! Další posila z Toronta, končí Simon

PŘÍMO Z TAMPERE | Informace iSport.cz se potvrdily. David Pastrňák se připojí k národnímu týmu na MS ve Finsku. Do dějiště šampionátu přiletí ve středu, už o den později by měl naskočit proti Lotyšsku. Poslední místo na soupisce pak připadlo Davidu Kämpfovi z Toronta. Z rodinných důvodů naopak překvapivě končí Dominik Simon.

Trenér Kari Jalonen s generálním manažerem Petrem Nedvědem doplnili soupisku o další posilu z NHL. Na mistrovství světa do Finska ve středu přicestuje útočník Bostonu Bruins David Pastrňák, který si v Tampere připíše čtvrtý start na světovém šampionátu.

„David měl po konci Bostonu v playoff NHL velký zájem přijet mistrovství a přestože byl ke konci základní části zraněný, výstupní zdravotní testy u něj proběhly bez problémů a od Bruins tak dostal zelenou,“ říká Nedvěd. „Pokud vše půjde podle plánu, ve středu by měl už s týmem trénovat a do zápasu by měl nastoupit už ve čtvrtek proti Lotyšsku,“ dodává.

Poslední volné místo s největší pravděpodobností připadne Davidu Kämpfovi z Toronta. „David odehrál celé play off bez zranění a cítí se výborně. Ještě musíme počkat na finální potvrzení od Toronta, ale na 99 procent by měl do dějiště mistrovství dorazit ve čtvrtek,“ hlásí Nedvěd s tím, že finální stanovisko bude znát v průběhu úterního večera.

Naopak z Tampere nečekaně odcestoval útočník Dominik Simon. Příčinou jsou blíže nespecifikované osobní důvody, na MS forvard Anaheimu dohrál. „Jelikož jde o velmi citlivou osobní záležitost a respektujeme Dominikovo soukromí, prosíme o pochopení, že se k celé záležitosti nebudeme více vyjadřovat,“ uvedl Nedvěd s tím, že do zápasu proti Rakousku nastoupí český tým s 11 útočníky.