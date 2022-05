Expert Čutta o prohře s Rakušany: Podvyživený výkon, Vrána má problém

Atmosféra a úsměvy se s každou další třetinou rozplývaly. Jak Jakub Čutta, tak i redaktor Sportu Miroslav Horák hledali po každé dvacetiminutovce alespoň nějaká herní pozitiva a především se neustále divili, že sestava zůstává beze změn. Šlo o velké téma. Vinou odjezdu Dominika Simona výběr Kariho Jalonena hrál jen na 11 forvardů a tudíž se formace často točili. „Přitom spolupráce Tomáše Hertla a Jakuba Vrány evidentně nefunguje. Dávno bych hru stáhl na tři útoky a tři obrany. Našemu celku chybí tempo, energie, je to roztahané. Jako jediné logické vysvětlení je asi čekání na příjezd hráčů z NHL a proto se do toho nesáhlo. Přitom nám nic jiného nezbývá, než to promíchat,“ podotkl po druhé části Čutta.

Nic z toho nepřišlo. Naopak, už tak bídný výkon hokejových vyslanců na konci základní části ještě utrpěl. „Je to trapas, možná až hazard s českým hokejem. Všem nám vadí, když se prohrává s Německem, nebo Švýcarskem, ale to jsou, při vší úctě, týmy o level výš, než Rakušané. Je pro mě zklamáním, že ve třetí části byl soupeř lepší, hokejovější. Jako bychom chtěli Rakušany přímo uspat. Z toho mála jsme ještě ubrali,“ kroutil hlavou Miroslav Horák.

Jedním z důvodů nepovedeného odpoledne je rozhodně nízký zápal, který naši hokejisté do utkání vložili. „Tam není energie, chuť. Řešíme tu v nadsázce, jestli si hráči mají dát na střídačce tatranku, nebo láhev coly. Řešíme tu něco, co je bezpředmětné. Když si přes hlavu přetáhnu národní dres, tak je to to nejvíc. Tam si musím i, jak se říká, vytrhnout nohy ze zadku a to tam vůbec není,“ nechápal Čutta. „Třeba Jakub Vrána. Když vidíte jeho zápal v NHL a jeho schopnosti, tady není ani záblesk toho, co dokáže. Ne a ne se rozjet,“ dodal.

Téma střelce Detroitu se objevuje znovu. Mimochodem, jeho role v národním celku se diskutovala už na jeho prvním šampionátu na Slovensku v roce 2019 i minulý rok v Rize. „V Detroitu lajna o něco více pracuje na něj. To třeba za Miloše Říhy před třemi lety neexistovalo, proto byly problémy. Trenérovi vadilo, že se nevracel,“ vrátil se k Vránovým reprezentačním potížím Horák. Nyní se vzorec opakuje. Jeden z nejrychlejších českých bruslařů kompletně vynechal prodloužení, důvěru nedostal ani na samostatné nájezdy. „Myslím, že v příštím zápase mnoho času na ledě nedostane,“ doplnil svůj pohled redaktor deníku Sport.

I proto, že se očekává přílet dvou Davidů, Pastrňáka a Kämpfa, kteří mají jediný úkol. Rozhýbat český soubor. „Jestli jsme Pastu pasovali do role spasitele ještě před tímhle duelem, tak teď je to ještě dvakrát tak silnější,“ podotkl Čutta. Právě doplnění kabiny posil ze zámoří také zákonitě přinese proházení jednotlivých formací. „Čekám, že se ho Kari zeptá, s kým bude chtít hrát. Dá se na jeho názor a podle toho se to zhodnotí,“ odhadoval bývalý obránce Washingtonu.

Pochmurnou náladu však vyřeší jedině výsledky. Nebo rozhovor lídrů týmu. „Ale ať se na tu soupisku dívám, jak se dívám, vyložený šéf, který by vzal kanystr s pitím, rozbil ho o zeď a zvedl hlas, tam není,“ pokrčil Čutta rameny. „Je to tak. Roman Červenka i David Krejčí jsou lídři spíše výkonem. Tomáši Hertlovi se vůbec nedaří, ten těžko teď bude mít proslovy. Situace je taková, že se od Davida Pastrňáka bude kromě branek čekat i příval energie, kdy hláškami ty svěšené hlavy trochu pozvedne,“ souhlasil s kolegou Miroslav Horák.

