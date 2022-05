Frustrovaný kapitán Červenka po porážce: Sedneme si, budeme to řešit

Národní tým většinu zápasu držel výsledek 1:0. „Měli jsme rozhodnout, aby se nemuselo hrát takhle do poslední minuty, pak nám to tam spadlo,“ poznamenal kapitán. Jediný český gól v zápase vstřelil on v 18. minutě, znovu byl nejlepším útočníkem. Jen celkově jako kdyby tým působil hodně vlažně.

„Nevím. Nedokážu to tak rychle posoudit. Nějaké šance jsme si vytvořili. Nevím, jestli dost, to asi ne. Oni nehráli špatně, ale asi jsme si těch šancí měli vytvořit víc. Nebo dát víc gólů, aby to nedopadlo, tak jak to dopadlo,“ rozpovídal se Červenka.

SESTŘIH z MS: Česko - Rakousko 1:2 sn. Nepovedený duel s nováčkem, rozhodl Schneider Video se připravuje ...

Dobře si uvědomoval, že Česko hraje výrazně pod svoje možnosti. „Určitě si sedneme, určitě budeme mluvit. Budeme to řešit,“ pronesl kapitán. „Veselý nejsem, když se prohraje. Nemyslím si, že by se někdo na něco ale vykašlal. Nevím, budeme muset o tom mluvit, podívat se na určité věci,“ přidal.

Z českých střelců neproměnil nájezd nikdo. Ani on, který dovede s brankáři soupeře většinou zacvičit. „Tam už jde člověk psychicky nalomený, protože ten zápas měl téměř pod kontrolou nebo tahal za delší konec, ale prostě je to nepříjemný,“ popsal, že nebyl v úplně ideálním rozpoložení. „Musíme se oklepat a jít dál,“ dodal závěrem.

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 3 3 0 0 0 11:2 9 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5 4. Česko 3 1 0 1 1 9:8 4 5. Rakousko 3 0 1 1 1 5:7 3 6. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 7. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 8. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1