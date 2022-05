Rakušan Schneider po českém skalpu: Zkusili jsme hrát chytře, povedlo se

Věřili jste, že můžete Česko porazit?

„Věděli jsme, že Česko má hodně dobrý mančaft. My musíme bojovat a hrát náš systém, teď jsme to celkem plnili. Nešlo na nás tolik střel a náš gólman chytal úžasně. Prošli jsme do prodloužení a tam je to 50 na 50. Česko má lepší hráče, ale v nájezdech jsme si už věřili. Říkali jsme si, že máme skvělého gólmana a můžeme tam vyhrát. Tohle jsme si tedy začali povídat už od třetí třetiny.“

Při nájezdu jste vykoupal brankáře Vejmelku. Hodně jste si věřil?

„Vejmo mě zná z Brna, tak jsem nechtěl udělat něco, co jsem zkoušel v Kometě. Trochu jsem improvizoval, naštěstí mi to vyšlo.“

Neměl jste pocit, že Česko bylo až příliš pasivní?

„No, celkem dobře jsme zvládli zápas systémově. My zůstali hodně pasivní, nechali jsme je bruslit venku. Těžko se přes ten val k nám pak dostává. Bylo nám jasné, že s nimi nemůžeme hrát nahoru dolů. Zkusili jsme hrát chytře a povedlo se.“

Mohl vás soupeř i podcenit?

„Nevím, klukům do hlavy nevidím. Ale podle mě Češi takoví nejsou, že by brali zápasy na lehkou váhu. Určitě jen nečekali, že my budeme systém hrát tak dobře. No a měli jsme taky štěstí, to je potřeba vidět. Byl to náš den, budeme si to užívat. Jen před námi je ještě ten hlavní úkol, zachránit se.“

Jakou čekáte, že vzbudí výsledek reakci v Rakousku?

„Lidi jsou šťastní, že vidí nějaký krok dopředu. Měli jsme s reprezentací špatné roky, teď máme mladší hráče a udělali jsme posun dopředu. Jen se nesmíme uspokojit. Jeden zápas mistrovství neudělá.“

Začne v Rakousku hokejové šílenství?

„Doufám, že to má nějaký pozitivní efekt a lidé v Rakousku se teď budou na hokej více koukat. Uvidíme. Hlavně je to důležité pro nás, pro sebevědomí, to si vezmeme s sebou. Musíme ale zůstat koncentrovaní, MS není u konce, musíme ještě vyhrát další zápasy, abychom se udrželi nahoře.“

Pořád se koukáte hlavně na Británii?

„Jasně, nebo na Norsko, se kterým hrajeme ve středu, další důležitý zápas. Nechceme nic nechat náhodě.“

Sny o čtvrtfinále nemáte?

„Já jsem sportovec, vždycky chci vyhrát. Už s Českem to byl ovšem zázrak, zkusíme takhle hrát každý zápas. Když to vyjde, budu nejšťastnější člověk na světě. Musíme být ale realisté a zůstat na zemi.“

Jen pojďme ještě trochu zalétat nahoře. Vyhráli jste nad Českem poprvé na MS, Rakousko ho porazilo jen před 90 lety na ME. Nezasloužíte si trochu euforie, navíc když jste v Česku vyrostl?

„Jasně, do toho zápasu jsem šel trochu více nadšený, ale hlavně jsem rád za kluky, za celý tým. My jsme tak šíleně dřeli v přípravě, dlouho jsme už nebyli doma. Pro některé kluky je to šest týdnů mimo domov. Jsem šťastný, že jsme mohli udělat takový výsledek. Ale zůstaňme na zemi, ještě jsme se nezachránili.“

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 3 3 0 0 0 14:4 9 2. Finsko 3 3 0 0 0 11:2 9 3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5 4. Česko 3 1 0 1 1 9:8 4 5. Rakousko 3 0 1 1 1 5:7 3 6. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 7. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 8. Velká Británie 3 0 0 1 2 4:15 1