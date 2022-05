Američan Schmidt si užívá MS ve Finsku: Fandí se tu víc než v NHL

Světový šampionát se hrál v Tampere naposledy v roce 2003. Spousta účastníků letošního MS tady ani ve Finsku ještě nikdy nebyla. Nate Schmidt však má na severskou zemi dlouhodobé vazby. Je totiž velký kamarád s útočníkem Erikem Haulou, který vyrůstal v nedalekém Pori.

Poprvé se potkali ještě v univerzitním týmu Minnesoty, odkud pochází Schmidt. Poté spolu dvě sezony válčili za Vegas Golden Knights. V ročníku 2018/19 týmu v play off pomohli až do finále Stanley Cupu. Byli spolubydlící a měli prý jasně rozdělené role. „Já jsem vařil, Erik uklízel,“ svěřil se novinářům Schmidt.

V této sezoně působil ve Winnipegu, Haula v Bostonu. Ale jejich přátelství trvá. „Pořád spolu často mluvíme, patří k mým nejlepším kamarádům. Ještě před zápasem s Finskem jsme si psali, popřál mi hodně štěstí. Ale nemám úplně pocit, že by to myslel zcela upřímně,“ pokračoval s úsměvem zadák celku USA.

V NHL sehrál Schmidt za devět sezon přes 500 zápasů a vystřídal čtyři týmy. Při rozhovoru s novináři v Tampere se projevila jeho otevřená a společenská povaha. Po zápase s Finskem ho čekalo ještě jedno setkání, na které se však po výsledku 1:4 tak úplně netěšil.

„Znám taky dobře Erikova otce Tomiho Haulu, měli bychom se někdy potkat. Podle toho, jak zápas dopadl, si však nejsem jistý, jestli ho chci pořád ještě vidět. Určitě si mě hned začne dobírat,“ povídal.

Galchenyukova paráda! Úžasný gól s hokejkou mezi nohama Video se připravuje ...

Erik Haula byl zároveň možnou alternativou pro finský tým. Minimálně ještě jedno místo zůstávalo stále volné. Hokejista Bruins by mohl zaujmout pozici zamýšlenou původně pro Roopeho Hintze z Dallasu, který se zranil.

„O ničem ohledně šampionátu jsme se spolu nebavili, jeho situaci neznám. Vím, jak se po vyřazení v sedmém zápase play off musel cítit. Spíš jsem od něj chtěl slyšet tipy, co by bylo dobré tady vidět a kam se podívat,“ líčil Schmidt.

Hokejisté měli čas poznat Tampere už před turnajem i další příležitost budou mít během něj. Americký obránce je nejvíc nadšený z turnaje a hokeje jako takového. Při vypjatém utkání Finska s USA vládla v ochozech vynikající, bouřlivá atmosféra. Schmidt hrál během kariéry před fanatickým publikem ve Vegas a Winnipegu. Ale sám byl překvapený.

„Bylo to jiné, než na co jsem zvyklý. Lidí jsou slyšet mnohem víc než při utkáních NHL. Je to skvělé a zároveň inspirativní. My přece chceme hrát před plnou halou a nabídnout divákům dobrou show,“ pravil očividně šťastný Schmidt.

Hokejisté ze zámoří jsou známi i tím, že šampionáty berou zprvu i jako prázdniny, chtějí si užít a povyrazit, aspoň než turnaj dospěje do finální fáze a začne boj o medaile. „Pokud máte nějaká doporučení, sem s nimi! Pocházím z města St. Cloudu v Minnesotě, které má mnoho vazeb na severskou kulturu, zároveň rád poznávám nové věci. To je na cestování úplně nejlepší,“ dodal.