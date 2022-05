Slováci o Slafkovském: Za pět let... To bude síla! Čím chyboval Regenda?

Největší talent slovenského hokeje od časů Gáboríka. Tak bývá v obzvláště v posledním roce často označován Juraj Slafkovský, který svého úspěšného předchůdce dokázal v několika milnících překonat ještě před 18. narozeninami. Je rovněž velice blízko k tomu, aby někdejšího vynikajícího útočníka předčil i v nadcházejícím draftu NHL. Nyní čtyřicetiletý rodák z Trenčína, který do zámoří odcházel před 22 let jako draftovaná trojka, s úžasem sleduje nadějného mladíčka na šampionátu v Helsinkách.

„Když má puk, nikdo mu ho nesebere. Hraje s velkým sebevědomím, obrovskou intenzitou, chce udělat rozdíl,“ řekl Gáborík o Slafkovském během sledování zápasu Slovenska s Kanadou v televizním studiu RTVS. Slova chvály měl pro slovenský klenot také bývalý obránce Boris Valábik. „Chci vidět Slafkovského za pět let, to bude síla! Jak dominuje na ledě… To osmnáctiletý hokejista nemá co takhle hrát,“ žasl někdejší zadák Atlanty či brněnské Komety.

Valábik ale nezůstal pouze u autora sedmi gólů na olympiádě v Pekingu. Výborným dojmem na slovenského hokejového experta zapůsobil také Slafkovského spoluhráč Pavol Regenda. Když zjistil, že dvaadvacetiletý útočník už má na novou sezonu podepsanou smlouvu v Mladé Boleslavi, dodal, že je to velká chyba. „Na tomto mistrovství světa se prodá. I když ho stále nepovažuji za střelce, na to, jak hraje oproti Slafkovskému…“

Regenda už přitom na šampionátu vstřelil dva góly, zatímco Slafkovský stále ani jeden. Ve třech odehraných zápasech se Slováci trefili celkem šestkrát, z toho čtyři góly dali na úvod Francii. Proti Německu a Kanadě se ale dokázali prosadit pouze jednou. Podle Gáboríka se reprezentaci na turnaji očividně zatím nedaří najít střelce.

„Pozitivum je, že šance si vytváříme. Kdyby ne, reálně to už můžeme klidně zabalit, Věřím, že pytel s góly se roztrhne a přijdou v pravý čas. Nepanikaříme, byl to jen třetí zápas,“ zachovával klid vítěz Stanley Cupu z roku 2014 po prohře s Kanadou. Gáboríkovi se nicméně vůbec nelíbila třetí třetina duelu se zámořským týmem, kdy Slovensko působilo velice odevzdaně. „Bylo to takové odevzdání se. První polovinu zápasu jsme byli možná až lepší tým, po třetím góle to šlo ale dolů.“

Valábik ve slovenské hře viděl mnoho chyb v obraně, ve které postrádá defenzivnější borce. „Máme hodně ofenzivně laděných obránců. Ty v reprezentaci nenaučíme, aby byli zodpovědní v předbrankovém prostoru. Jak chceme držet krok s nejlepšími, musíme vychovávat i defenzivní obránce. Třeba Michala Ivana,“ uvedl jako příklad libereckého zadáka.

Důležitý zápas o postup do vyřazovací části čeká Slováky ve středu večer, kdy se postaví rozjetému Švýcarsku. Tým ze země helvétského kříže zatím vyhrál všechny tři utkání na turnaji.

