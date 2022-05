Zákrok šampionátu! První slovenský gól sebral Ivanovi „rytíř Plánička“

Slováci s Kanadou padli 1:5, ve středu večer je čeká další těžký soupeř – Švýcarsko (19.20). Proti Kanadě měl Michal Ivan jedinečnou příležitost ve 35. minutě za stavu 1:2. Před odkrytou bránou byl po závaru sám, střílel pohotově. Ale Thompson pustil hokejku, po puku skočil s nataženýma rukama a vyškrábl ho. Neskutečná paráda!

„Mrzí mě to,“ glosoval Michal Ivan dodatečně pro sport.sk. „Nechci se vymlouvat, ale měl jsem to trošku na dlouhou ruku. Byl jsem v záklonu. Je ale třeba pochválit i brankáře, vysekl robinzonádu a byl z toho zákrok zápasu. Škoda.“

Chci vidět progres

Na premiérový gól v seniorské reprezentaci tak Michal Ivan stále čeká. I tak je ovšem teprve dvaadvacetiletý bek Liberce jedním z nejpříjemnějších překvapení slovenského výběru. Trenér Craig Ramsay mu věří, Ivan je nejvytíženějším hráčem. Po třech zápasech (Francie 4:2, Německo 1:2, Kanada 1:5) byl v průměru na ledě takřka dvacet minut (19:28).

„Obránce točí trenér Podkonický a dává mi velký prostor,“ pochvaloval si Ivan pro sport.sk. „Byl jsem v dobrém tempu, rychleji jsem se adaptoval. Snažím se na sobě pracovat ve hře dopředu i dozadu, celkově se posunovat. Aby byl cítit progres.“

To se Ivanovi daří. Českou extraligu hrával po návratu ze zámořské juniorky (Memorial Cup v roce 2018) už v sezoně 2019/20 za Pardubice. Naskočil do 36 zápasů, připsal si 2 body (1+1), v hodnocení +/- byl na čísle -9. V průměru hrál necelých 12 minut za zápas.

Pak se vrátil na Slovensko, pomohl Zvolenu k mistrovskému titulu a trenér Andrej Podkonický si ho společně s Milošem Kelemenem premiérově vyžádal i na loňské mistrovství světa v Rize. V aktuální sezoně už Ivan patřil ke klíčovým postavám Liberce. V základní části odehrál 56 zápasů (5+8, +5, průměrný čas 17:57) a v play off byl po Ladislavu Šmídovi druhým nejvytíženějším hráčem týmu (10 zápasů/ 0, -3, 21:26).

Ivanův posun je znát i na mistrovství světa ve Finsku. Hraje jistě, tvrdě, spolehlivě. Má i herně výraznější momenty třeba než oddílový parťák Mislav Rosandič, kterému to v první obranné formaci s Peterem Čerešňákem zatím tolik neklape. Dá se předpokládat, že Rosandičovo místo v první obraně dnes proti Švýcarům zaujme Martin Fehérváry, posila z Washingtonu.

„Martin pomůže naší defenzívě hlavně psychicky,“ věří Michal Ivan. „Má za sebou premiérovou supersezonu v NHL, těším se na něho. Dost jsme toho spolu odehráli v mládežnických reprezentacích a konečně si zahrajeme i v seniorské.“

Fiasko a plivanec

Slovenský bek pevně doufá, že se proti Švýcarům nebude opakovat fiasko z minulého šampionátu v Rize. Tehdy Slováci padli vysoko 1:8 a k tomu se po zápase řešil plivanec Mislava Rosandiče na rukáv obránce Jonase Siegenthalera z New Jersey Devils.

„Švýcaři jsou nevyzpytatelný soupeř a jeden z favoritů,“ podotkl Ivan. „Jdeme do zápasu s čistou hlavou, před rokem jsme nehráli dobře. Teď musí být naše hra jednodušší, tlačit se do brány. A samozřejmě si musíme dát pozor na jejich zbraně. Dobře víme, že mají v sestavě Hischiera (New Jersey) nebo Meiera (San Jose). Nemůžeme jim nechat prostor, aby mohli tvořit a manévrovat s pukem. Není třeba se jich bát, musíme být sebevědomí.“