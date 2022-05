Hra po obvodu a bídná střelba. Důvody propadáku podle analytika

Jaké jsou důvody českého propadáku? • FOTO: koláž iSport.cz Český hokej se ve středu probudil do nové reality. Rakousko už není soupeř, kterého jsme vždy porazili, úterní fiasko 1:2 po nájezdech tuto dlouhodobou jistotu zbortilo. Výběr Kariho Jalonena byl jalový, v ofenzivě bezzubý. „Hráli jsme po obvodu, bohužel. Ale jsou tam náznaky, které když se dotáhnou, bude to lepší,“ řekl analytik a skillcoach Jakub Peslar. Národní tým bude chtít hořký průběh MS vylepšit ve čvrtek večerním duelem s Lotyšskem.

Hra po obvodu, aneb česká bolest Komentář Jakuba Peslara Krásné příklady toho, proč jsme z tohoto duelu nevytěžili více. Jde o momenty z ofenzivní třetiny, kdy Michael Špaček dostává přihrávku do mantinelu a má možnost volit přihrávku přes osu, která se otevřela na slabé straně obrany soupeře, do které navíc ideálně najíždí Matěj Blümel. Ten by pak mohl řešit akci střelou, nebo přenesením hry na Jakuba Fleka na druhé tyči. Špaček však zvolí řešení přehrání akce na brankovou čáru na již zmíněného Fleka a pak si najíždí do prostoru, kde chce puk dostat zpět přes dva bránící hráče, což je nemožné.

Ze ¾ dobrá akce Komentář Jakuba Peslara Důkaz toho, co nám celý zápas tak moc chybělo. Častější střelba a důraz na to, aby se neustále nehrálo na obvodu. Nazval bych to jako ze ¾ dobré. My nejprve výborně přečteme tlak protivníkova beka, Jiří Smejkal udělá zvratnou kličku a ve stejný moment Jiří Černoch pohybem výborně stáhne bránicí útočníky až k bráně. Automaticky se tak vytvoří prostor pro další hráče z druhé vlny. Zde do nich najíždí Matěj Stránský a na mantinelu David Jiříček. Přihrávku obdrží druhý z nich. Ale namísto odbruslení do středu hřiště a hledání střely přes skvělou clonu Černocha, případně dvojitou clonu i se Stránským, skončí s pukem v rohu, kde o puk následně přichází. Veškeré činnosti, které mohly vést ke střele, byly výborné, až na ten závěr. Tři čtvrtiny dobré práce tak přišly vniveč.

Absence vzájemné podpory Komentář Jakuba Peslara Podpora na kotouči nemusí být vždy zakončena přihrávkou na daného hráče. Spoluhráče mohu podpořit i tak, jak je znázorněno šipkami. Tento manévr by mohl hlavně našemu týmu pomoci daleko více se dostávat do střeleckých příležitostí, které nám v zápase s Rakouskem tolik chyběly a vytvářet si tak šance. Hynek Zohorna (20) si zde mohl svým pohybem odblokovat hráče Rakouska a hráč na puku, v tomto případě Michal Jordán, nad kruhem vyjet směrem do slotu a pokusit se o zakončení. Případně je zde možnost jen posunutí puku při křížení právě Zohornovi. Jde o další příklad, kdy namísto snahy jít do koncovky a středu hřiště, honíme puky po obvodu třetiny.