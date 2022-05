Záskok za Zárubu? Z druhé lajny do první. Dřina i výzva, hlásí komentátoři

PŘÍMO Z TAMPERE | Po prvním utkání Čechů na mistrovství světa to bylo mezi lidmi téma číslo jedna. Výsledek zápasu? Hra českého týmu? Kdepak. Každý mlel o stavu hlasivek Roberta Záruby. Šéfkomentátor ČT sport zachraplým přeskakujícím hlasem prováděl diváky duelem s Brity. Pak si dal volno. Práci si za něj rozdělili Tomáš Jílek a Ondřej Zamazal. Z druhé lajny šli do první. Oba museli zvládnout maraton v podobě tří zápasů v řadě.

Když si v sobotu odpoledne pustili čeští fanoušci televizi a naladili ČT sport, hodně se divili, co se z reproduktorů začalo linout. Hlas komentátora Roberta Záruby byl zachraplý, přeskakoval mu. Jiří Hrdina na sociálních vtipkoval, že byl asi večer v Tampere za písničkou. Sám Záruba pak přiznal, že ho postihl problém s hlasivkami. Důvod? Únava.

Kdekoho napadla otázka, proč úvodní český duel na MS nepřenechal jednomu z kolegů. Nabízel se především Tomáš Jílek, který ve Finsku pendluje mezi Tampere a Helsinkami. „Logisticky to nešlo. V době, kdy Robert zjistil, že to není dobré, my už jsme s Martinem Procházkou byli na cestě do Helsinek na zápas Slovensko-Německo. Nezdá se to, ale ve třech lidech zvládnout tyhle situace, to se úplně nedá,“ popisuje Jílek.

V neděli už sám Záruba uznal, že potřebuje odpočinek. Na Jílka tak spadl neplánovaně večerní šlágr Česko-Švédsko. „Dozvěděl jsem se to až pozdě odpoledne po tom, co jsem dokončil zápas USA-Rakousko. Až po něm mi Robert oznámil, že se necítí na to, aby to zvládl. Před tím, jsem si dal dva zápasy až do prodloužení a nájezdů, takže jsem to měl s plnou parádou,“ usmívá se.

V neděli tak Jílek musel zvládnout tři utkání v řadě. „Robert si uvědomil, že by bylo fajn si odpočinout a dát hlasu na chvíli volno. Hodně si zakládám na kvalitní přípravě, nejsem z těch, kteří by do komentování šli z čisté vody. Nebylo to pro mě jednoduché, necítil jsem se komfortně, protože čas na přípravu jsem neměl. S Petrem Hubáčkem jsme to snad nějak zvládli, byla to ale nouze, která se občas stane.“

Šanci komentovat duel Čechů s Tre Kronor bral Jílek jako výzvu. „Určitě! Původně jsem měl naplánované jen dva naše zápasy – s Rakouskem a Norskem. Tohle bylo navíc. Výzva to byla. Škoda, že to byl opravdu až ten třetí poslední večerní zápas, protože po těch dvou už je člověk unavený a trochu vykecaný. Snažili jsme se tomu ale dát maximum.“

Stejně na tom byla druhá dvojice v Helsinkách – Ondřej Zamazal a Milan Antoš. „Pojali jsme to jako hokejisti. Postupovali jsme třetinu po třetině. A odkomentovanou jsme si vždy odškrtli. Zvládnout to lze, ale člověk pak už naráží na své limity: v hlasovém projevu, volbě slov. Párkrát jsem se přistihl, že zívám. Na druhou stranu, není to profese, kde by se rozhodovalo o životech. Třeba lékaři operují 8 nebo 10 hodin a vědí, že nesmí selhat. My jen mluvíme. A děláme to, co nás baví,“ hlásí s úsměvem Zamazal.

Zápasový hattrick nazval komentátorskou supernedělí. „Nepamatuju, že bych komentoval cca osm hodin čistého času a pouze s drobnými přestávkami. Nicméně mým vytrvalostním zážitkem zůstává dálkové plavání na olympiádě 2012, kdy jsem zavřený v mezinárodním vysílacím centru komentoval skoro dvě a půl hodiny špendlíky ve vodě, protože nic jiného než hlavy plavců v celkovém záběru nebylo vidět.“

Nejsledovanější české duely Záruba vypisuje pro sebe. „Nasazení určuje Robert. Věděli jsme ho asi dva týdny před startem šampionátu. Pořád ale musíte počítat se změnami. Párkrát jsem takhle zaskakoval i během play off za indisponované kolegy,“ doplňuje Jílek.

Oba se usmívali nad tím, že z druhé lajny šli při absenci Záruby do první. „Ale i druhá lajna často rozhoduje zápasy,“ směje se Zamazal. V pondělí už byl stav Záruby lepší a znovu usedl na hlasatelskou židli.