Tempo, vtípek s „mrtvolou“ a náčrt sestavy: Pastrňák, Krejčí a Červenka

Když jste sledovali atmosféru tréninku, oproti klasickým zvyklostem se přitvrdilo. Dřív na velkých akcích mělo Česko v zápasový den spíš lehounké svezení. Hodit si puk na bránu, zkusit brusle a zpátky do kabiny. Dopoledne před bitvou s Lotyšskem se trénovaly přesilovky, trénink probíhal v docela vysoké intenzitě.

„Korespondovalo to trochu s tím, co jsme plánovali dopředu. Kluci měli ve středu od ledu volno, byl jen dobrovolný trénink. Všichni dobře víme, že se nám minulý zápas nepovedl (porážka s Rakouskem 1:2 po nájezdech), není se za co schovávat. Usoudili jsme, že ve středu budeme hlavně pracovat my, realizační tým a kluci si fyzicky odpočinou. Zápasů je hodně, mítinků taky, dali jsme jim ve středu den bez hokeje,“ vysvětloval asistent trenéra Libor Zábranský.

Zimák z MS: Zase plácání v šedi. Nerozumím, proč Češi hrají hůř, než čekáš Video se připravuje ...

Příjezdem Davida Pastrňáka se tak rozpadl nejlepší český útok. „Je přirozené, že je dáme k sobě,“ vysvětloval kouč, proč trenérský štáb postavil k sobě Pastrňáka s Davidem Krejčím. Na druhém křídle zůstal Roman Červenka. První dva jsou na sebe zvyklí z Bostonu. A že na jeho pozici válel Matěj Blümel? Čeká ho spolupráce s Tomášem Hertlem.

„Nesmíme dopustit, a není to ani naším cílem, abychom měli úplně top první lajnu, ale další dvě nám nehrály. Je povinností nás trenérů s tím něco udělat, vymyslet, zkoušet. Ten turnaj je krátký a nejsme na klubové úrovni, kde bychom mohli v 52 kolech zkoušet různé varianty. Spojení Davidů Krejčího s Pastrňákem se nabízí, tak to prostě je,“ přidal Zábranský.

Celkově na tréninku vládla pozitivní nálada. Když Michal Jordán při nácviku oslabení zblokoval střelu v klasickém zápasovém módu, dostalo se mu velkých ovací. Stejné si užil i asistent Jiří Horáček, který kousek za modrou čárou nakreslil na led „mrtvolu“. Stejnou kreslí policie na místě činu.

„No, tam jeden z našich obránců...“ pousmál se. Zkrátka Michal Kempný nedotáhl obrat při cvičení a zakopl. „Já ho jmenovat nebudu,“ smál se Zábranský. „Když najel do rýhy, tak ji tam Jirka označil. Byl to jen týmový fórek, je třeba mít také smysl pro humor,“ přidal.

Ukázal ho i ve chvíli, kdy se jeden horlivý novinář zeptal, jestli Zábranský prozradí, kdo bude chytat: „Vždyť je to pořád dokola. Pánové, já za vámi tak rád chodím, je to obrovský úspěch, že za 18 let, kdy figuruji jako manažer Komety, chodím k médiím dobrovolně a rád. Ale vy se mě pořád ptáte na to samé.“

Veřejné ovšem bylo, že pracoviště změnil Jakub Vrána. Je otázkou, zda půjde o třetí, nebo čtvrtou lajnu. Nicméně nastoupí s Jiřím Černochem a Jiřím Smejkalem. „Martin Erat s Kubou mluví denně, pracujeme s ním. Vránič je rozený střelec, jen se musí hlavně do těch šancí dostávat. Je to o výběru místa, které má skvělé. Taky záleží na lajně, jak si sedne. Kdyby šlo jen lusknout prsty, tak ho probudíme,“ řekl Zábranský.

„Ale věřím, že potenciál v sobě má a naplní to, proč tady je. Zatím je to spíš pade na pade,“ dodal. Jakub Vrána by měl nastupovat i ve druhé přesilovkové formaci, kam se přesune i Jiří Černoch, který v pozici mezi kruhy výborně pracoval už v přípravě.

Jak vypadaly české útoky na rozbruslení

Pastrňák, Krejčí, Červenka

Blümel, Hertl, Zohorna

Vrána, Černoch, Smejkal

Stránský, Špaček, Flek

Video se připravuje ... Expert Čutta o prohře s Rakušany: Podvyživený výkon, Vrána má problém

Video se připravuje ... SESTŘIH z MS: Česko - Rakousko 1:2 sn. Nepovedený duel s nováčkem, rozhodl Schneider

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 4 3 1 0 0 17:6 11 2. Finsko 4 3 0 1 0 13:5 10 3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5 4. Norsko 4 1 1 0 2 11:14 5 5. Česko 3 1 0 1 1 9:8 4 6. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 7. Rakousko 4 0 1 1 2 8:12 3 8. Velká Británie 3 0 0 1 2 4:15 1

Skandál na MS. Slovenská reportérka urazila trenérku: Hanba na sto roků!