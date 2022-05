Pastrňák zapálil ohňostroj. Česko ukázalo sílu, tým dřel i bavil

PŘÍMO Z TAMPERE | Přesně tohle jste si přáli vidět. Česko má sílu! S Davidem Pastrňákem na soupisce tomu najednou začalo i věřit. Národní tým smazal smutný a nudný zážitek z porážky s Rakouskem. Hned od začátku se zakousl do Lotyšska a za 20 minut mu nasypal pět gólů, celkově vyhrál 5:1. A Pastrňák? Obří dávka hokejového sebevědomí. Pálil, nahrával, vymýšlel. Nejlepší na tom je, že nebyl sám. „Jeden zápas ale nedělá nic, to nejtěžší máme pořád před sebou,“ pronesl David Krejčí.

Všechno, co chybělo proti Rakousku, se do české hry dostavilo. Z totálního zmaru do euforie. Takhle se národní tým musí líbit! Hned od začátku kopnul do vrtule, motal Lotyše. Jestli tři zápasy chyběla jiskra, tak ve čtvrtém začal ohňostroj. Střely, důraz, pohyb, tlak do branky, rychlé výměny kotouče.

Vlastně tenhle večírek s výjimečnou první třetinou, kdy se pořádaly velké ofenzivní manévry, měl jen jednu chybu. Skončil.

Celkový dojem z české hry byl úchvatný, hlavně v první třetině jste se mohli po velkých tutovkách a pěti gólech ujásat. Skvěle dupal celý tým. Ale David na Davida? To byl hlavní trhák. Pastrňák s Krejčím vypadali občas jak z jiné hokejové planety. Dokonale to bylo cítit při pátém gólu. Krejčí čekal na levém mantinelu, Pastrňák mrkl, objížděl bránu a přesně dostal časovaný kotouč na pásku. Zakončil do prázdné. „Jsme sehraní, ví, co ode mě čekat. S Krejčou musíte být ready vždycky, moc tréninku spolu nepotřebujeme,“ jen popsal situaci útočník Bostonu.

Krejčí fantastickou přihrávkou našel Pastrňáka, ten si připisuje první gól na turnaji

Pastrňák odehrál první zápas na MS, s Krejčím se na ledě rok neviděli. Stejně hokej v jejich podání vypadal snadně, jak když loupete banán. „Je hezký si s ním zahrát, je to jeden z nejlepších hráčů na světě a je super, že nám přijel pomoci. Už když v kabině vidíte tu jeho pohodu, je to v něm. Přenesl to do zápasu. Strašně důležité vítězství pro nás,“ pochvaloval si David Krejčí.

Přemýšlíte, co Česko tak zvedlo z těžké herní deprese? Proslov v kabině? Příjezd Davida Pastrňáka? Připomenutí klíčových detailů? Možná všechno dohromady. Pastrňák s Krejčím a Červenkou ale všechno odpálili. Hned střela, hned šance. Hned na začátku spustili útočný uragán a Lotyši chvílemi nevěděli, jestli je čtvrtek, nebo pátek. „Bylo načase si něco v kabině po posledním říct. Do konverzace se zapojili úplně všichni. Na led vyjel pak úplně jiný tým,“ dodal Krejčí.

Kari Jalonen překopal všechny útočné formace a stalo se přesně to, co by si kouč po průšvihu přál. Co bylo mrtvé, ožilo. Všechny lajny tvrdě pracovaly. Tomáš Hertl najednou uměl vozit soupeře na zádech, udržet puk. A obavy, že Matěj Blümel přijde rozdělením od Červenky s Krejčím o svou pohodu? Zbytečné. Jeden gól dal, na další přihrál.

„Nešlo jenom o góly, ale o všechno,“ nadšeně ze sebe chrlil Tomáš Hertl. „Napadali jsme, hráli s pukem, dohrávali supeře. Konečně to nebylo o jedné lajně, ale o všech a gólmanovi. Takhle musíme do zápasů vstupovat. Jen nesmíme skončit u jednoho utkání,“ zmínil klíčovou věc. „Ano, jeden zápas ale nedělá nic, to nejtěžší máme pořád před sebou,“ dodal i Krejčí.

Česko má v týmu dost talentu. Teď ho podpořilo i tvrdou prací. „Když budeme hrát takhle vždycky, můžeme konkurovat každému. Dovednosti tam máme,“ souhlasil Hertl. Matěj Stránský hodil Kristianse Rubinse na českou střídačku. Když obr Oskars Batna trefil Jakuba Vránu na koleno, hned ho jel pomstít Tomáš Kundrátek. Na detailech jste viděli, jak český tým žije, chce se prát za dobrý výsledek.

A velký příběh psal i Jakub Vrána. Po Batnově zákroku se jeho koleno ošklivě prohnulo. Nevypadalo to vůbec dobře. Za chvíli ještě hůř, jel zkusit, jestli noha vydrží. Jenže zařval tak, že to bylo slyšet až pod stropem haly a odjel střídat. Nakonec s ním ale doktoři provedli nějaký zázrak. Na poslední část se vrátil. Mohl nohu ledovat, ale chtěl zpátky. Chtěl se rvát s ostatními. Bylo jedno, jestli vidíte Hynka Zohornu, nebo Davida Pastrňáka. Každý dal do zápasu to nejlepší, co v sobě má. Proto Česko tak suverénně zdrtilo Lotyše. V sobotu ho čeká Norsko.