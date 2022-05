Postupový klíč na MS v hokeji: Čechům chybí bod k jistotě čtvrtfinále

David Pastrňák se do české sestavy zařadil po bok bývalého parťáka z Bostonu Davida Krejčího • Pavel Mazáč / Sport

Jaká je momentálně postupová matematika, která zaručí českým hokejistům na MS ve Finsku postup do čtvrtfinále? Klíčový byl už sobotní souboj s Norskem, který národní tým vyhrál 4:1. Ve zbylých dvou zápasech s USA a Finskem tak svěřencům Kariho Jalonena k jistotě postupu stačí získat jeden bod. Při bodové rovnosti na světovém šampionátu rozhoduje nejprve vzájemný zápas.

Aktuálně má Česko 10 bodů (5 odehraných zápasů), Lotyšsko 5 bodů (5 zápasů), Norsko 5 (5 zápasů), Rakousko 4 body (6 zápasů).

Varianta č. 1: zisk bodu ze soubojů s USA a Finskem

Češi mají deset bodů a po výhře s Norskem budou k jistotě postupu do čtvrtfinále potřebovat jeden bod z posledních dvou zápasů ve skupině, ve kterých se střetnou s USA a Finskem.

Varianta č. 2: Norsko či Lotyšsko ztratí

Kdyby Česko ze závěrečných dvou soubojů ve skupině nevytěžilo ani bod, Norsko a Lotyšsko by ho mohlo předehnat bodově. V takovém případě by tedy svěřenci Kariho Jalonena museli spoléhat na to, že Švédsko proti Norům i Lotyšům potvrdí roli favorita. Norové rovněž v roli outsidera hrají s USA. Ztráta Lotyšska s Velkou Británií není už tak pravděpodobná.

Program týmů na MS v hokeji 2022

Česko USA (pondělí 23. 5.), Finsko (úterý 24. 5.) Norsko Švédsko (neděle 22. 5.), USA (úterý 24. 5.) Rakousko Velká Británie (pondělí 23. 5.) Lotyšsko Velká Británie (neděle 22. 5.), Švédsko (úterý 24. 5.)

Kompletní program MS v hokeji 2022 >>

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 5 3 1 1 0 19:9 12 3. Česko 5 3 0 1 1 18:10 10 4. USA 5 2 2 0 1 14:9 10 5. Norsko 5 1 1 0 3 12:18 5 6. Lotyšsko 5 1 1 0 3 10:16 5 7. Rakousko 6 0 1 2 3 11:19 4 8. Velká Británie 5 0 0 1 4 4:24 1

