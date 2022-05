ONLINE: Česko - Norsko. Pátý duel na MS v hokeji, studio s Jakubem Čuttou

České hokejisty čeká dnes pátý zápas na mistrovství světa ve Finsku. Od 19:20 je čeká důležitý duel proti Norsku. Pokud ho výběr trenéra Kariho Jalonena zvládne, výrazně by se přiblížil postupu do čtvrtfinále. Na závěr skupiny pak čeká těžký dvojzápas proti USA a Finsku. V sestavě by se měl objevit už útočník David Kämpf. Bude znovu řádit David Pastrňák a jeho útok? Sledujte ONLINE přenos a STUDIO s bývalým obráncem Jakubem Čuttou na iSport.cz.