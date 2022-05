ONLINE: Norsko - Česko 0:2. Vrána se dočkal gólu, prosadil se i Pastrňák

České hokejisty čeká dnes pátý zápas na mistrovství světa ve Finsku. Od 19:20 hrají důležitý duel proti Norsku. Pokud ho výběr trenéra Kariho Jalonena zvládne, výrazně by se přiblížil postupu do čtvrtfinále. Do třetí formace k Vránovi se Smejkalem míří posila David Kämpf. V brance znovu Karel Vejmelka. Sledujte ONLINE přenos a STUDIO s bývalým obráncem Jakubem Čuttou na iSport.cz.