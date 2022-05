ONLINE + SESTŘIHY: Švýcaři srazili Kanadu 6:3! Rakousko - Finsko 0:3

Finští hokejisté se radují z branky do sítě Velké Británie • ČTK / AP / Heikki Saukkomaa

Sobotní program MS v hokeji nabízí šest zápasů. Hokejisté USA v atraktivní bitvě porazili Švédsko 3:2 v prodloužení a ukončili tak neporazitelnost severského celku na turnaji. Dánsko porazilo Francii 3:0 a nadále se přetahuje se Slovenskem o postup do čtvrtfinále. Finsko vyhrálo 3:0 nad Rakouskem a upevnilo si vedení ve skupině B. Parádní výsledek se povedl Švýcarsku, které přestřílelo Kanadu rozdílem 6:3 a nyní vede helsinskou skupinu. Kromě Čechů proti Norům se večer ukáží i Slováci, které čeká „povinný“ duel proti Itálii. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.

Skupina A

Dánsko - Francie 3:0

Hokejisté Dánska porazili na mistrovství světa v Helsinkách Francii 3:0, v pátém zápase na turnaji si připsali třetí výhru a udrželi se na čtvrtém místě tabulky skupiny B s reálnou šancí na postup do čtvrtfinále. Čistým kontem, ke kterému mu stačilo jen 19 zákroků, se na tom podílel brankář Sebastian Dahm. Francie má po pěti duelech pět bodů a je šestá.

Francouzi do utkání dobře vstoupili, byli aktivní, šance ale proměnit nedokázali. Dahma v dánské brance nepřekonal Texier ani Kevin Bozon. I díky tomu se do vedení dostal soupeř, poté co v 17. minutě zakončil přesně rychlý protiútok a přečíslení Regin.

Na začátku druhé třetiny mohl vyrovnat aktivní Texier , ani tentokrát ale recept na Dahma nenašel. Ve 25. minutě byl vyloučen Thiry a Dánové první přesilovou hru za 47 sekund využili. Brankáře Buysseho překonal Blichfeld.

Dvougólové vedení mohli Seveřané navýšit v dalších početních výhodách, neprosadili se ale ani ve 22 sekund dlouhé hře pět na tři. Poté si dvě přesilovky zahráli i Francouzi v sestavě s dvojicí útočníků Claireauxem a Perretem, kteří v této sezoně působili v české extralize. Vyloučení Ehlerse a Regina ale využít nedokázali.

Dánové zodpovědnou hrou bez chyb dvougólový náskok jistě drželi a nakonec při power play soupeře přidali třetí branku.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:43. Regin, 25:28. Blichfeld, 58:24. Jakobsen Hosté: Sestavy Domácí: Dahm (Dichow) – M. Lauridsen, Lassen, Jensen Aabo (A), Kristensen, Larsen, N. Jensen, M. Jensen – Ehlers, Nielsen (A), Bau Hansen – Storm, Regin (C), Scheel – Aagaard, Bjorkstrand, Blichfeld – Poulsen, Jakobsen, Asperup – Meyer. Hosté: Buysse (Ylönen) – Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Thiry, Crinon, Bault – T. Bozon, Fleury (C), Treille (A) – Bertrand, Claireaux (A), Perret – Texier, Boudon, Rech – Leclerc, Ritz, K. Bozon – Fabre. Rozhodčí Hansen (NOR), Rekucki (USA) – Beresford (GBR), Sormunen (FIN) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 3 007 diváků

Kanada - Švýcarsko 3:6

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:52. Johnson, 14:11. Lowry, 19:03. Batherson Hosté: 12:51. Fora, 15:33. Kukan, 19:51. Siegenthaler, 26:13. Hischier, 43:41. Suter, 58:01. Meier Sestavy Domácí: Thompson (Driedger) – Whitecloud, Chabot (C), Severson, Sanheim, Graves, Holden, Mayo – Roy, Dubois (A), Cozens – Anderson (A), Lowry, Sillinger – Batherson, Barzal, Johnson – Geekie, Mercer, Comtois – O'Dell. Hosté: Genoni (Aeschlimann) – Kukan, Siegenthaler, Fora, Moser, Glauser, Geisser, Egli – Kurashev, Hischier (C), Meier – Simion, Malgin, Suter – Ambühl (A), Corvi, Herzog – Thürkauf, Bertschy, Scherwey (A) – Riat. Rozhodčí Heikkinen (FIN), Öhlund (SWE) – Davis (USA), Špůr (CZE) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 5 676 (vyprodáno) diváků

Itálie - Slovensko

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Bernard (Fazio) – Di Perna, Trivellato (A), Pietroniro, Miglioranzi, Gios, Glira, Spornberger – McNally, Mantenuto, Frigo – Petan (A), S. Kostner, Sanna – D. Kostner, Hannoun, Frank (C) – Deluca, Mantinger, Traversa – Insam. Hosté: Húska (Tomek) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec, Rosandić – Tatar (C), Krištof (A), Slafkovský – Regenda, Roman, Takáč – Lantoši, Tamáši, Liška – Sýkora, Kollár, Lunter. Rozhodčí Ansons (LAT), Rohatsch (GER) – Constantineau (FRA), Zunde (LAT Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 5 5 0 0 0 25:10 15 2. Kanada 5 4 0 0 1 25:14 12 3. Německo 5 4 0 0 1 18:12 12 4. Dánsko 5 3 0 0 2 14:9 9 5. Slovensko 5 2 0 0 3 13:17 6 6. Francie 5 1 1 0 3 8:12 5 7. Itálie 5 0 0 1 4 9:24 1 8. Kazachstán 5 0 0 0 5 10:24 0

Skupina B

USA - Švédsko 3:2p

Hokejisté USA porazili na mistrovství světa ve Finsku Švédsko 3:2 v prodloužení. Seveřané v souboji dvou týmů, které budou v pondělí a úterý soupeři české reprezentace, skórovali jako první, nakonec ale přišli jako poslední tým ve skupině B v Tampere o neporazitelnost. Vítězný gól dal v čase 64:48 útočník Adam Gaudette, jenž si v utkání připsal tři body za dva góly a nahrávku.

Američané nastoupili pouze s pěti obránci a jejich nelehké situaci zrovna nepřidalo, když už v polovině třetí minuty inkasovali: Lang našel výbornou nahrávkou Dahlina, který si poradil, přestože měl puk na dlouhou hůl. Na konci páté minuty mohl kontrovat Gaudette, jenže brankář Ullmark byl proti.

V osmé minutě už se ale Američané dočkali a byl to právě Gaudette, kdo pálil těsně za kruhem a zamířil přesně do horního rohu Ullmarkovy branky. Další příležitosti neproměnili Bellows, Lafferty a na druhé straně Lang, skóre tak zůstalo do první přestávky vyrovnané.

V úvodu druhé třetiny chyboval při rozehrávce Jones, puku se zmocnil Friberg a řítil se sám na Swaymana, amerického gólmana ale po bekhendovém zakončení švédského útočníka zachránila tyčka. Před polovinou základní doby už se zdálo, že si Švédové vezmou vedení zpět, poté co Grundström zakončil krásným forhendovým blafákem. Střídačka výběru USA ale sáhla k trenérské výzvě, která odhalila v zárodku akce Grundströmův ofsajd.

O chvilku později neuspěl zblízka v přesilovce zakončující Asplund. Naopak 62 sekund před koncem druhého dějství využili početní výhodu Američané zásluhou Schmidta a šli do vedení.

Ve třetí části se Švédové hnali za vyrovnáním, ale zámořský tým vcelku bez větších potíží odolával. Bellows nebyl naopak daleko od navýšení náskoku. Krizová chvíle ale přišla v končící 47. minutě: Hughes chtěl rozehrát, jenže v tu chvíli se mu v rukách zlomila hokejka, kterou ihned zahodil, a zamířil na střídačku. Grundström, jenž se puku zmocnil, tak měl volnou cestu k zakončení a naplno toho využil. V 54. minutě měl velkou možnost v oslabení Kuhlman, výborný zákrok ale předvedl Ullmark.

V prodloužení se do obrovské šance dostal Dahlin, ale zazvonil jen na brankovou konstrukci. Vzápětí na druhé straně vychytal Ullmark fantastickým zákrokem Farrella. Rozhodnout mohl Wallmark, jenže Swayman byl proti, kotouče se zmocnil Tynan a rychlý výpad zakončil po jeho přihrávce 11,4 sekundy před vypršením nastavované pětiminutovky Gaudette.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:50. Gaudette, 38:58. Schmidt, 64:49. Gaudette Hosté: 02:28. Dahlin, 46:56. Grundström Sestavy Domácí: Swayman (Mann) – Se. Jones (C), Megna, Peeke, Schmidt (A), Hughes – Bellows, Gaudette, Farrell – Lettieri, Bordeleau, Kuhlman – Hayden, Meyers, Galchenyuk – Lafferty, Watson (A), Tynan – Barber. Hosté: Ullmark (Hellberg) – Larsson (A), Dahlin, Gustafsson, Ekman-Larsson (C), Pettersson, Tömmernes, Lindholm – Bemström, Wallmark, Nordström (A) – Grundström, Kellman, Asplund – Klingberg, Peterson, Bromé – Friberg, Aman, Lang – Bengtsson. Rozhodčí Fraser Lawrence (CAN), Peter Stano (SVK) – David Obwegeser (SUI), Nathan van Oosten (CAN) Stadion Nokia aréna, Tampere Návštěva 8304 diváků

Rakousko - Finsko 0:3

Hokejisté Finska porazili v utkání základní skupiny B mistrovství světa v Tampere Rakousko 3:0. Domácí tým zvýšil náskok v čele "české" skupiny a má jistotu postupu do čtvrtfinále. Brankář Jussi Olkinuora vychytal už potřetí nulu. Na turnaji dosud nastoupil do čtyř zápasů a inkasoval jedinou branku. Rakušané naději na účast v play off naopak ztratili a čeká je souboj s Brity o udržení mezi elitou.

Zaplněné hlediště rozjásal už po 105 sekundách od úvodního buly kapitán domácího výběru Filppula, jenž zblízka uklidil puk za Kickertova záda po výborně přihrávce Hartikainena od zadního hrazení. Ačkoliv skóre v dalším průběhu zápasu narůstalo jen pomalu, Finové měli zápas naprosto jasně pod kontrolou. První třetinu vyhráli na střely 16:3. Manninen, Anttila, Pesonen a Vatanen však při svých šancích nebyli úspěšní.

Právě Pesonen měl také první velkou možnost ve druhé třetině, bekhendem však Kickerta nepřekonal. O chvilku později však zvýšil pohodlně z dorážky Granlund. Těsně za kruhem pak napřáhl Friman, Kickert se však stihl přesunout a kotouč vytěsnil.

Při přesilovce ve 33. minutě mohl Granlund přidat třetí zásah Seveřanů, jenže v obrovské šanci selhal. Krátce před druhou pauzou se neujala ani Lehtonenova bomba při signalizované početní výhodě, Wukovits na druhé straně ve stoprocentní šanci při dorážce nezvládl přehodit pravý beton Olkinuory.

Nejvyrovnanější partii s favoritem sehráli Rakušané, jejichž dosud jediným úspěchem od začátku turnaje je výhra 2:1 v nájezdech nad Čechy, ve třetím dějství. Finové přece jen trochu zvolnili, přesto přidali třetí gól a s ním získali i definitivní jistotu tříbodového zisku. Ve 48. minutě se střelou na bližší tyčku prosadil z velkého úhlu zakončující Rajala.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 01:45. Filppula, 24:10. Granlund, 47:39. Rajala Sestavy Domácí: Kickert (Madlener) – Unterweger, Maier, Wolf, Zündel, Hackl, Kirchschläger, Wimmer, Brunner – Ganahl (A), Haudum, Kasper – Raffl (C), Nissner, Schneider (A) – Lebler, Wukowits, Huber – Schwinger, Achermann, Feldner. Hosté: Olkinuora (Tuohimaa) – Lehtonen, Hietanen, Heiskanen, Seppälä, Friman, Vatanen, Lindell, Ohtamaa – Granlund (A), Manninen, Hartikainen – Rajala, Filppula (C), Sallinen – Pesonen, Lammikko, Armia – Mäenalanen, Björninen, Anttila (A). Rozhodčí Ingram (CAN), Nord (SWE) – Briganti (USA), Chaput (CAN) Stadion Nokia arena, Tampere Návštěva 11573 diváků

Norsko - Česko

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Arntzen (Haukeland) – Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Kasastul, Bull – Rosseli Olsen, M. Olimb (C), K. Olimb (A) – Martinsen, Haga, Röymark – Jakobsson, Trettenes (A), Hoff – Fladeby, Salsten, Henriksen – Rönnild. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Hronek, Ščotka (A), Kundrátek, Šimek, Sklenička, Jordán – Červenka (C), Krejčí (A), Pastrňák – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Kämpf, Vrána – Flek, Černoch, Stránský – Špaček. Rozhodčí Frandsen (DEN), MacFarlane (USA) – Niittyla (FIN), Yletyinen (SWE) Stadion Nokia Arena, Tampere