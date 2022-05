Já a MS: Dotazník reprezentantů. Kdo byl jejich vzor, koho měli na plakátu?

Karel Vejmelka: „Asi pohár, česká vlajka a reprezentace. Když to šlo, díval jsem se na každé mistrovství a každý český zápas.“

Roman Červenka: „Šampionát v Německu v roce 2010 a výhra zlatých medailí. To bylo úžasný. Měl jsem to štěstí, že jsem u toho mohl být taky.“

Můj nejsilnější zážitek z MS

Tomáš Hertl: „Fanouškovský asi z roku 2010. Doma v Šeberově jsme finále sledovali v hospodě. Já byl mladej, ale přišel jsem do ní dřív, protože jsme hráli pokerový turnaj, a já ho vyhrál. A pak se vyhrála i zlatá medaile na ledě. Já jsem ohromnej fanoušek, ať už fotbalu nebo hokeje, když jde o Česko. Strašně si to užívám. A hráčský zážitek? Hrát doma, jako v roce 2015. Před našimi fanoušky, kteří zpívají a křičí, to je vždycky nejvíc.“

Roman Červenka: „Z pozice fanouška jsem nejvíc sledoval éru zlatého hattricku. V televizi jsem tehdy nevynechal vlastně jediný zápas nároďáku.“

Karel Vejmelka: „Asi šampionát v Německu v roce 2010, když se vyhrála zlatá. Chytal tam i Tomáš Vokoun, kterého jsem tehdy sledoval.“

David Sklenička: „Když jsem se v roce 2018 v Dánsku poprvé dostal na turnaj. I s Morou (Michalem Moravčíkem). Po sezoně v Plzni to pro nás bylo překvapení, byli jsme rádi, že jsme se tam taky mohli podívat.“

David Jiříček: „Na pražském šampionátu 2015, přímo v O2 areně. Už si nevybavuju, s kým Češi hráli, ale byla plná hala. Velký fanouškovský zážitek!“