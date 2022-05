120 zápasů na MS! Docením to později, teď jde o tým, říká rekordman Ambühl

Švýcarští hokejisté se radují z trefy do sítě Dánska • ČTK / AP / Martin Meissner

Je jako perpetum mobile. Ať se děje, co se děje, k hokejovým jistotám patří, že na světovém šampionátu uvidíte švýcarského útočníka Andrese Ambühla (38 let). Ve Finsku startuje už na sedmnáctém turnaji a dnes proti Kanadě si připsal 120. zápas. Překonal tím jednatřicet let starý rekord německého zadáka Udo Kiesslinga.