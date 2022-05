Kollár z Brna nečekanou hvězdou při debutu: Pusťte mě, pojedu bomby!

První klíčový zápas o udržení naděje na postup do čtvrtfinále mistrovství světa Slováci s vypětím zvládli. Kazachstán porazili 4:3, premiérové branky na světovém šampionátu oslavili Andrej Kollár a Martin Fehérváry. Nedohrál Kristián Pospíšil. Trenéři ho kvůli dvěma zbytečným, hloupým a dvěma góly také potrestaným faulům posadili. I proto byl favorit v nervech do posledních vteřin.

Útočník Kristián Pospíšil (26) z Davosu má být jednou z opor a hvězd slovenského výběru. Proti Kazachstánu se vrátil po zdravotních problémech a hlavou duel nezvládl. Dvěma zbytečnými faly v první třetině nabídnul soupeři dvě přesilovky, soupeř obě využil. A kousali do posledních vteřin.

Naštěstí pro bronzový tým z olympiády našlo Slovensko jiné opory. Skvěle znovu hrál Juraj Slafkovský (1+1), obránce Martin Fehérváry (1+0) nebo Adam Liška (1+1). I brankář Adam Húska vysekl několik parádních zákroků. Nečekanou hvězdou byl také dvaadvacetiletý útočník Andrej Kollár, který v extralize hraje za Kometu.

Na mistrovství světa hrál vůbec první zápas. A hned skóroval. „Když mě vypustí, pojedu bomby!“ sliboval Kollár v rozhovoru pro sport.sk před zápasem.

Dlouho byl mimo slovenskou sestavu, duely sledoval pouze z tribuny v civilu. Po třech prohrách v řadě se dočkal, trenéři ho napsali do čtvrté formace. A Kollár zahrál při své reprezentační premiéře velmi slušně. Ve 13. minutě otvíral skóre duelu.

První zápas na mistrovství světa, první střela a gól. „Moc jsem se těšil na šanci,“ hlásil nadšeně. „Když přišla, chtěl jsem do toho vletět na sto procent a snažil jsem se ukázat, co umím.“ Ukázal. Gólovou akci rozjel teprve sedmnáctiletý útočník Adam Sýkora. Aktivně napadal v rohu, donutil soupeře chybovat a Samuel Takáč našel před bránou volného Kollára.

Junior svojí účastí na mistrovství světa i vstřelenou brankou navázal na tátu Andreje, který v letech 2008 až 2010 hrával ve Zlíně. Kollár starší reprezentoval Slovensko na mistrovství světa v Lotyšsku (2006) a v Kanadě (2008). Ve dvanácti zápasech si připsal celkem 5 bodů (2+3), přičemž premiérovou branku vstřelil podobně jako syn také po chybě soupeře v rozehrávce. Při vlastní přesilovce mu tehdy „namazal“ ruský útočník Jevgenij Malkin.

Kometu doporučoval táta

Velkého úspěchu s reprezentací se ale Kollár starší nedočkal. V Lotyšsku skončili Slováci osmí, v Kanadě byli až třináctí. Syn by chtěl rodinnou historii v národním týmu vylepšit. Reprezentační premiéru zažil už v listopadu 2019, přesně v den svých dvacátých narozenin. Spoluhráči ho stylově vítali porcí pěny na holení do tváře. Na Německém poháru si pak připsal dvě gólové asistence.

„Tehdy jsem si řekl, ty kokos, asi to půjde,“ líčil s úsměvem pro sport.sk. „Úplně ze mě spadla nervozita, až jsem z toho byl překvapený.“ Pochvaloval si i uplynulou sezonu v Kometě. Byť mu tedy dva měsíce sebrala nepříjemná zlomenina kotníku z tréninku.

„Kometu mi doporučoval i táta,“ vzpomínal Kollár mladší. „Když nabídka přišla, hned mi říkal, že bych to měl určitě vzít. Že to je krok vpřed a posune mě to dál v kariéře. Taky mi říkal, že česká extraliga je těžká soutěž a že se od časů, kdy v ní sám hrával, ještě posunula. Jsem rád, že se v Kometě můžu zlepšovat a mohl jsem bojovat o nominaci do reprezentace. Moc jsem si přál zahrát na mistrovství světa.“

První čtyři zápasy Kollár sledoval pouze z tribuny. Na soupisku ho trenéři napsali před zápasem se Švýcarskem, do sestavy se dostal až proti Lotyšům. „Kluci hráli dobře, třeba zápas s Kanadou (1:5) byl vynikající, radost se na něj dívat,“ komentoval z ochozů. „Byly tam ale i slabší zápasy, třeba proti Švýcarům (3:5) to bylo všelijaké. Já trénoval na ledě i mimo, snažil jsem se udržovat v kondici, cítím se dobře. Jsem nadšený, že jsem se dostal i na led.“

A včera se Kollár odvděčil důležitou trefou.

SESTŘIH Z MS: Kazachstán - Slovensko 3:4. Slafkovský nastartoval favorita Video se připravuje ...