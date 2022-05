Slováci našli svého Arťuchina. Nervy s Kazachy neustál Pospíšil

Pamatujete běsnění ruského hromotluka Jevgenije Arťuchina, který pil krev českým borcům? Zdá se, že slovenští hokejisté si v nečekaně dramatickém a nervydrásajícím duelu proti Kazachstánu (4:3) našli jeho plnohodnotného nástupce. Takřka dvoumetrový Pavel Akolzin (31) ostrými hity sestřelil Miloše Romana a Jakuba Minárika. Oba měli co dělat, aby se po dělovkách ze slepého úhlu zvedli z ledu. Mstitel Kristián Pospíšil neudržel nervy a sám se pak nechal dvakrát zbytečně vyloučit. I proto se Slováci v bitvě o udržení naděje na čtvrtfinále nečekaně trápili do posledních vteřin.

„Když hrajeme takhle důležitý zápas, měli bychom se snažit podobných faulů vyvarovat,“ komentoval slovenský útočník Adam Liška pro Českou televizi. „Přesilovky a oslabení rozhodují zápasy. Stalo se, patří to k hokeji, je třeba oslabení ubránit.“

Právě to se Slovensku po dvou zbytečných faulech Pospíšila nepovedlo. Při prvním se mstil za sestřelení Romana, při druhém sám zbytečně v útočném pásmu naremploval soupeře na hrazení. Kazaši obě přesilovky využili. A Pospíšil už si nezahrál. Trenéři ho ze zápasu stáhli.

Nakonec pykal i ostrý hoch Akolzin z Magnitogorsku. Hit na Romana sudí netrestali, ale za náraz ramenem do lehce skloněného Minárika dostal pětiminutový trest. Právě v této přesilovce Slováci ze stavu 1:2 otočili na 3:2.

„Proti Švýcarsku (3:5) jsme pětiminutovou přesilovku nehráli ideálně, sedli jsme si po zápase a podívali se na to znovu na videu,“ líčil pro Českou televizi Liška, který si v dlouhé převaze připsal dva body (1+1). „Změnili jsme nějaké věci, fungovalo to lépe. Vůbec to ale nebylo jednoduché. Není kam ustupovat, potřebujeme už vyhrávat všechno. Nevyvíjelo se to, jak jsme si přáli, takže jsme si pořádně odfukli, že se skóre povedlo otočit.“

Jednobrankový náskok se Slovensku nakonec povedlo uhájit. Na šampionátu si tak připsalo druhé vítězství (Francie 4:2, Německo 1:2, Kanada 1:5, Švýcarsko 3:5, Kazachstán 4:3) a stále živí naději na čtvrtfinále. V sobotu hrají Slováci s Itálií (19.20), v úterý s Dánskem (15.20).

„Je to pro nás takové malé play off, nesmíme zaváhat,“ přitakal Liška. „Ale jednodušší pro nás psychicky bude, když půjdeme krok za krokem a budeme se dívat jen na nejbližší zápas. Ten nás čeká v sobotu a na ten se musíme soustředit.“