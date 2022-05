Karlos Terminátor Vejmelka je v laufu: Koncentrace a zeď proti Norům

PŘÍMO Z TAMPERE | Třikrát po sobě dostal brankář Karel Vejmelka jen jeden gól ze hry. Daří se mu v bráně vystavět zeď. Při výhře nad Norskem 4:1 měl práce celkem dost, celkově pochytal 21 střel. „Poslední třetinu jsem toho měl víc, pravda. Jinak to byl náročnější zápas na koncentraci. Na začátku moc střel neměli a když něco přišlo, nebezpečně to tam lítalo před bránou. Snažil jsem se neudělat nějakou zbytečnou chybu,“ říkal vysoký gólman po zápase. Povedlo se. Chybu neudělal.

Ve druhé třetině jste vypadali až příliš pasivně. Jak jste tuhle pasáž vnímal z brány?

„Trošku jsme se bohužel zatáhli. Díkybohu to nepotrestali, měli jsme trošku štěstí, ale ubránili jsme to. Ve třetí třetině to bylo opatrné, ale hlídali jsme si výsledek.“

Dal vám klid nájezd Davida Pastrňáka a jeho gól na 3:0?

„Každopádně je vždycky rozdíl, když se vede o tři góly. Kdyby to bylo 2:1, byl by to úplně jiný zápas. Takhle jsme odskočili na začátku třetí třetiny a hrálo se relativně v klidu.“

Proti Švédsku jste střídal, od té doby je brána vaše. Dostáváte se do pohody?

„Jo, snažím se dělat, co můžu a maximálně pomoci týmu, abychom nedostávali góly, když na mě něco projde. Je to pro mě trošku jiný styl hokeje. Snažím se s tím popasovat a jsem rád, že to vychází.“

Trochu rozdíl, jestli na vás jde lehce přes 20 střel s Norskem, nebo 50 za Arizonu, co?

„Právě. Letos jsem tohle moc nezažil. (usměje se) Až tady jsou zápasy jiné, musím se s tím popasovat. Snažím se nějak pohybovat, když nemám dlouho zákrok, ať se držím v tempu. Důležitá je koncentrace.“

Kdy jste si byl jistý, že zápas vyhrajete?

„V hokeji se musí hrát do poslední minuty, takže až někdy tam jsem věděl, že to můžeme nějak uhrát. V zápase můžou padnout dva rychlý góly a všechno se změní. Neuvažoval jsem nad tím, snažil jsem se chytat do poslední vteřiny.“

Do branky chodíte obden. S tímhle režimem jste v pohodě?

„Na zápřah jsem zvyklý ze sezony. Není to pro mě nic nového, s tímhle nemám problém. Navíc když je zápasů tolik, není potřeba trénovat extra hodně a dlouho. Oblečete výstroj, abyste se cítili komfortně, zároveň se nechcete nějakým způsobem unavit, je to spíš udržovací fáze pro nás. Šetříme energii na zápas.“

Při českých gólech i po hymně tady zní zase Maxim Turbulenc a jejich remix z filmu „Ať žijí duchové“. Stává se z toho po těch výhrách oblíbený song?

„Jo, goal horn. Je fajn ho slyšet, když nám to tam spadne. Je to signál toho, že... Prostě fajn pocit.“ (usměje se)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:27. Hoff Hosté: 06:26. Pastrňák, 22:21. Vrána, 40:48. Pastrňák, 58:34. Červenka Sestavy Domácí: Arntzen (Haukeland) – Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Kasastul, Bull – Rosseli Olsen, M. Olimb (C), K. Olimb (A) – Martinsen, Haga, Röymark – Jakobsson, Trettenes (A), Hoff – Fladeby, Salsten, Henriksen – Rönnild. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Hronek, Ščotka (A), Kundrátek, Šimek, Sklenička, Jordán – Červenka (C), Krejčí (A), Pastrňák – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Kämpf, Vrána – Flek, Černoch, Stránský – Špaček. Rozhodčí Frandsen (DEN), MacFarlane (USA) – Niittyla (FIN), Yletyinen (SWE) Stadion Nokia Arena, Tampere

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 5 3 1 1 0 19:9 12 3. Česko 5 3 0 1 1 18:10 10 4. USA 5 2 2 0 1 14:9 10 5. Norsko 5 1 1 0 3 12:18 5 6. Lotyšsko 5 1 1 0 3 10:16 5 7. Rakousko 6 0 1 2 3 11:19 4 8. Velká Británie 5 0 0 1 4 4:24 1

