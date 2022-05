ONLINE: USA - Česko. Na MS o jistotu postupu i lepší pozici, Hudler ve studiu

Reprezentační útočník Matěj Blümel po těžkém zásahu do hlavy od norského soupeře • Pavel Mazáč / Sport

Český útočník Matěj Blümel schytal tvrdý zásah do hlavy od norského hromotluka Andrease Martinsena • Pavel Mazáč / Sport

Šestý zápas ve skupině dnes hrají čeští hokejisté na MS ve Finsku, jejich soupeřem je výběr USA. Mužstvo kouče Kariho Jalonena může definitivně stvrdit postup do čtvrtfinále, jistotu dá jediný bod. Zároveň se ale hraje o co nejvýhodnější výchozí pozici pro play off. ONLINE přenos z utkání sledujte od 15.20 na iSport.cz, ještě o půlhodiny dřív startuje speciální studio s bývalým útočníkem Jiřím Hudlerem.