Zábranský: Čtvrtfinále? Téma je teď a tady. Chceme udělat národu radost

Jaká je v týmu nálada po včerejší důležité výhře?

„Výborná! Těšíme se na dnešní zápas. Hokej je samozřejmě hra chyb a my jsme jich včera pár udělali. Jinak se ale kluci drželi plánu, který jsme chtěli. Přistupovali k tomu velmi zodpovědně. Škoda jen několika neproměněných šancí, třeba Pasta jich pár měl. Totéž platí o přesilovkách. Jinak jsme ale spokojení. Jdeme krůček po krůčku, ten hlavní jsme udělali, jsme ve čtvrtfinále. Budeme vyhlížet soupeře, pořád se ale soustředíme hlavně sami na sebe.“

Kari Jalonen je samozřejmě velký znalec finského hokeje, co na domácí bude platit?

„Analyzovali jsme zápas proti USA a rovnou se připravovali na dnešek. Máme vynikající mužstvo, můžou rozhodnout individuality. Oba systémy jsou ale tak propracované, že rozhodnou hlavně přesilovky a disciplína.“

Platí, co říkal trenér Jalonen včera po zápase, že jste hlavně rádi za to, že konečně nepřišel žádný herní výpadek a tým fungoval šedesát minut?

„Určitě, přesně tak to je. Snad to viděli všichni. Kluci byli koncentrovaní. V dnešním hokeji rozhodují na nejvyšší úrovni opravdu detaily. Brankář, propracovaná defenziva, speciální formace. Moc slabin tady nenajdete.“

Hudler věří proti Finům ve výhru: Atmosféra domácích fanoušků naše hvězdy nabudí Video se připravuje ...

Je pro vás téma četnost střelby? Za dvě třetiny jste měli proti USA sedm střel na branku. Za celý zápas jich pak bylo 16.

„O tom to není, důležitý je výsledek. Záleží, odkud ty střely jsou. Když je to od mantinelu, nebo ze slotu, je to velký rozdíl. Střely nejsou měřítko ani ukazatel toho, jak ten zápas vypadal.“

Apelujete na hráče, ať příliš nesledují vývoj druhé skupiny?

„Od začátku říkáme, že se chceme dívat hlavně na sebe. Myslím, že se nám to daří. Kluci systému věří, věří si na ledě. Naše výkony mají stoupající tendenci. Teď pro nás není téma, na koho půjdeme. Téma je jen teď a tady, zápas s Finy. Chceme podat zase dobrý výkon, vyhrát a udělat našemu hokejovému národu radost.“

Máme očekávat nějaké změny v sestavě?

„Určitě ano. Všichni hráči jsou připravení hrát. My jako koučové jsme rozhodli o několika změnách. Budeme hrát na šest beků a třináct útočníků. Chceme sestavu vyladit pro play off.“