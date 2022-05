Hertl vidí jasný úkol pro čtvrtfinále: Potřebujeme bordel kolem brány

Bylo hodně těžké se proti Finům vepředu prosadit?

„Bylo, moc šancí jsme neměli. Trápíme se s tím většinu turnaje, jsme v útočném pásmu, klidně prostřídáme čtyři lajny, ale všechno hrajeme okolo. Musíme se víc tlačit do branky, jednoho hráče tam zaparkovat, víc střílet a posbírat nějaké takové góly. Hrajeme hodně okolo a nic z toho. Potřebujeme taky udělat bordel kolem brány a mít dorážky.“

A nebylo to teď tím, že Finsko hraje to samé, co se vám snaží ordinovat Kari Jalonen, jen bylo ve své obraně ještě dokonalejší?

„Samozřejmě, ale stejně, na můj vkus tam jezdíme pořád hrozně dokola. Málo se nutíme do střely. Když gólman teď puk vidí, chytne ho. Je na nás, abychom tam udělali pořádný dusno před ním.“

Hokej s akcentem na dokonalou defenzivu znamená, že každou sekundu přijde souboj. Nikde nejste sám. Jdete z ledu hodně utahaný?

„Fyzické to bylo hodně, navíc jsme hráli víc oslabení, než jsme chtěli. Musíme být ale lepší, připravit se na zápas, který následuje. Teď přijde to hlavní.“

Čtvrtfinále s Německem. Vzbuzuje tenhle soupeř už nějaké emoce?

„Švýcaři je porazili až na nájezdy, hrají hodně fyzický hokej a mají tam pár TOP hráčů, třeba Seidera nebo brankáře Grubauera. Věřím, že když budeme hrát, jak jsme předvedli v našich lepších zápasech, zvládneme to. Potřebujeme na ně hned od začátku vletět, na nic nečekat. Kolikrát jsme tady čekali, co udělá soupeř. My musíme hrát už tak, ať se nám podřizuje soupeř, být agresivnější.“

Dopředu bylo jasné, že když vyhrajete, jdete na Kanadu, cokoliv jiného než tři body znamenalo Německo. Byla to zvláštní situace?

„Věděli jsme, jak to vedle vypadá, ale současně se snažíte na to nemyslet. Jdete hrát hokej, poslední zápas ve skupině, chcete se naladit co nejlépe.“

Může hrát nějakou roli, že se musíte za Německem stěhovat teď do Helsinek?

„Na to se vymlouvat nebudeme, tak to je. Potřebujeme zregenerovat, nachystat se a není se na co šetřit. Každý se musí už vydat. I když vám to třeba nejde, potřebujete dohrát hráče, zblokovat střelu, táhnout za jeden provaz.“

Zbývá už jen, abyste se vyspali na středu, ne? Lotyši v turnaji skončili, tak aby to na hotelu moc hlasitě nerozebírali a netáhli svoji analýzu moc dlouho.

„Jsme profesionálové, ať si dělají, co chtějí. My to vnímat nebudeme, víme, že se potřebujeme co nejlépe na Němce nachystat.“