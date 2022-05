Dánský trenér těžce kousal prohru se Slovenskem: Program na hov*o!

„Hráči byli unavení, byl to na hovno program,“ hromoval po zápase dánský trenér Heinz Ehlers v citaci portálu sport.sk. „IIHF odvedla opravdu, opravdu, opravdu hroznou práci. Slovensko mělo 66 hodin oddychu, my 17. Nebylo to fér, ale tak to bylo. Hráli jsme proti velmi dobrému týmu.“

Dánové ve skupině získali parádních 12 bodů. Kromě úřadujících mistrů světa z Kanady (3:2) porazili Kazachstán 9:1, Itálii 2:1 a Francii 3:0. S Německem prohráli těsně 0:1. Nezvládli jen dva zápasy – se Švýcarskem (0:6) a se Slovenskem (1:7). Postup ze skupiny z let 2010 a 2016 nezopakovali. Slováci měli také 12 bodů, rozhodl vzájemný zápas.

„Ještě nikdy v historii se nestalo, že by tým s dvanácti body nepostoupil do čtvrtfinále, je to historické,“ glosoval Ehlers ironicky. „Jsme zklamaní. Věděli jsme, že budeme hrát proti silnému týmu, který měl obrovskou výhodu. Zápas s Kanadou nás stál příliš energie, hrát následně proti top hokejové zemi pro nás prostě bylo příliš těžké. Nepomohlo nám to. Program byl takový, snad už se to nikdy nestane.“

Pro srovnání, Kanada před rokem po trápení ve skupině postoupila do čtvrtfinále s deseti body. Dánové teď takové štěstí neměli.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:00. Tatar, 19:37. Tatar, 21:57. Regenda, 32:17. Rosandić, 38:20. Slafkovský, 58:53. Nemec, 59:19. Regenda Hosté: 47:43. Blichfeld Sestavy Domácí: Húska (Tomek) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Rosandić, Gachulinec, Jánošík – Tatar (C), Krištof (A), Slafkovský – Regenda, Roman, Takáč – Lantoši, Tamáši, Liška – Sýkora, Kollár, Lunter. Hosté: Dahm (Dichow) – M. Lauridsen, Lassen, Kristensen, Jensen Aabo (A), N. Jensen, Larsen, M. Jensen – Bau Hansen, Nielsen (A), Ehlers – Aagaard, Regin (C), Storm – Blichfeld, Wejse, Bjorkstrand – Asperup, Jakobsen, Poulsen – Meyer. Rozhodčí MacFarlaine, Rekucki (oba USA) – Sormunen (FIN), van Oosten (CAN) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 3 084 diváků

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 7 6 1 0 0 34:15 20 2. Německo 7 5 0 1 1 26:20 16 3. Kanada 7 5 0 0 2 34:18 15 4. Slovensko 7 4 0 0 3 23:19 12 5. Dánsko 7 4 0 0 3 18:18 12 6. Francie 7 1 1 0 5 11:24 5 7. Kazachstán 7 1 0 0 6 19:31 3 8. Itálie 7 0 0 1 6 12:32 1