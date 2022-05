Bezkrevný výkon. Analytik Peslar ukazuje chování Čechů v útoku

Mít někoho na masce

Komentář Jakuba Peslara:

„Akce hned z první minuty utkání, kdy jsme se rychlým přechodem středního pásma dostali k Finům. Matěj Blümel dobře rozpoznal, že je v situaci sám a volil střelu přes obránce. Důležité je, že se okamžitě dostal k odraženému puku a náš tlak tak mohl pokračovat. Ne však na dlouho. Jako kdyby následující řešení situace promluvilo do zbytku zápasu. Přichází přihrávka na obránce Jana Ščotku a ten bez váhání odhazuje puk směr brána. Nebylo by na tom nic zlého, kdybychom na masce brankáře někoho měli. Tomáš Hertl se nechal vyvézt ze slotu do rohu a Hynek Zohorna také před brankou chyběl. Oba hráče to svádělo ke klasickým rotacím po rozích. Z rohu ale gól nedáme. Místo střely bych zde ještě navrhoval okamžité přehrání bek - bek, což může rozhodit obranný tvar Finska a otevřít prostor ke kombinacím nebo střílené přihrávce na hráče sjíždějícího do slotu.“

Tah na roh

Komentář Jakuba Peslara:

„Druhý, trochu jiný případ řešení situace, ale s podobným vyústěním. Tentokrát již stačí dostat puk směr brána, kam se dokázal natlačit David Krejčí. Roman Červenka je také připraven sjíždět do slotu na dorážku. Namísto toho skončíme s pukem v rohu, kde podstupujeme souboje, co nám berou energii, a přijdeme o puk. Navrhované řešení je: pokud chceme přehrát finskou, nebo jakoukoliv jinou defenzivu, je třeba zapojení všech hráčů, kteří budou hledat řešení. Zapojení obránců, prolínání postů. Základem je zkrátka pohyb celé pětice. Zde například na sebe Červenka dobře natáhnul obránce ze slabé strany, vytvořil prostor ve středu pásma, kde se nabízí zapojení Tomáše Kundrátka na prostorovou přihrávku přes osu. Dovolit si to můžeme, jelikož Pastrňák dobře vyjíždí k modré čáře a zajišťuje situaci do defenzivy.“

Volba střeleckého momentu

Komentář Jakuba Peslara:

„A znovu Matěj Blümel. Musím říct, že i přes krátký čas na ledě (13 minut) byl na puku v zajímavých situacích jako například zde. Celou hru jsme vytáhli vysoko k modré čáře. Výhodou je, že jsme vytvořili situaci 4 proti 3, čehož bychom měli využít kombinační hrou a soupeře přehrát, jelikož se nestane, že by se nahoru vytáhl i čtvrtý finský hráč. Tomáš Hertl výtečně pracuje na masce gólmana. Dochází k přehrání na slabou stranu na obránce Jana Ščotku, kdy je vše podpořeno dobrou výměnou pozic Hynka Zohorny s Blümelem, který se nabízí na střed modré čáry. Jednoduchým pohybem dochází k navázání dvou finských hráčů na Zohornu a uvolnění Blümela na střelu z první. Ta by směřovala na branku přes dvojitou clonu, nebo by se nabízelo i přehrání na Kundrátka, který by měl odkrytou cestu až do brány. Místo toho Ščotka směřuje puk na bránu, kdy Olkinuora nemá ani zakrytý výhled a střelu poměrně jednoduše může chytit.“

Přihraj a jeď

Komentář Jakuba Peslara:

„A znovu v akci základní věc v dnešním hokeji: pohyb. Jedna z mála velmi dobrých akcí. Roman Červenka se nabídne v mikrosituaci 2 na 1 Michalu Kempnému, jenž se pomocí jednoduchého přihraj a jeď zbaví finského obránce. Obrovská šance, která ale pod tlakem končí jen backhandovým nahozením do lapačky Olkinuory. Větší klid v těchto situacích by možná zapříčinil vytvoření další situace 2 na 1 a přehrání přes osu anebo i o beton na Krejčího a větší šance na gol. Statistika totiž jasně říká, 1 ze 3 přehrání osy je gól.“

Shrnutí

Tento duel ukázal zajímavé statistiky. Jednomu z našich nejlepších forvardů na turnaji, Matěji Blümelovi, byl zkrácen čas na ledě na pouhých 13 minut, přesto se i tak dokázal dostat do mnoha nebezpečných situací a potvrdil svou formu. Zároveň i prostá data dokazují těžkopádnost reprezentace při tvorbě šancí. V utkání jsme drželi puk takřka 25 minut, zatímco Finové jen necelých 19. Přesto soupeř ze 17 ofenzivních akcí vyprodukoval 12 šancí, zatímco Češi z 21 akcí pouhých devět.

Shrnutí zápasu: Statistika střel je zavádějící, Finové byli lepší Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:31. Armia, 16:17. Manninen, 35:34. Rajala Hosté: Sestavy Domácí: Olkinuora (Säteri) – Hietanen, Lehtonen, Seppälä, Heiskanen, Pokka, Friman, Lindell, Ohtamaa – Hartikainen, Manninen, Granlund (A) – Sallinen, Filppula (C), Rajala – Lammikko, Pesonen, Armia – Mäenalanen, Björninen, Anttila (A). Hosté: Langhamer (Vejmelka) – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka (A), Jiříček, Sklenička – Pastrňák, Krejčí (A), Červenka (C) – Zohorna, Hertl, Blümel – Vrána, Kämpf, Smejkal – Černoch, Flek, Stránský – Špaček. Rozhodčí Nord (SWE), Stolc (SUI) – Briganti (USA), Davis (USA) Stadion Návštěva 11 673 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 7 6 0 1 0 25:5 19 2. Švédsko 7 5 1 1 0 27:10 18 3. Česko 7 4 0 1 2 19:13 13 4. USA 7 3 2 0 2 18:12 13 5. Lotyšsko 7 2 1 0 4 14:20 8 6. Rakousko 7 1 1 2 3 16:22 7 7. Norsko 7 1 1 0 5 15:29 5 8. Velká Británie 7 0 0 1 6 10:33 1