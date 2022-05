Zklamaný Jalonen: Bolavá porážka, mrzí mě. Znovu spílal rozhodčím

PŘÍMO Z TAMPERE | Bylo z něj cítit zklamání. Navzdory spekulacím s výsledkovým kalkulem pro čtvrtfinálového soupeře chtěl trenér Kari Jalonen „své“ Finsko zcela jistě porazit. Nevyšlo mu to. Národní tým se rozloučil se základní skupinou prohrou 0:3. „Kluci ale odvedli dobrou práci. Už chceme hledět ke čtvrtku,“ hlásil po utkání. Ve čtvrtfinále čeká jeho tým Německo. K duelu repre pocestuje do Helsinek.

Jak byste zhodnotil zápas?

„Bolavá porážka, to každopádně. Pro mě to byl samozřejmě speciální zápas. Mrzí mě, že jsme Finsko nedokázali porazit. Navždy to ale pro mě bude velká vzpomínka. K zápasu... líbilo se mi, jak jsme hráli. Vyzvali jsme Finy s nejlepší defenzivou v turnaji. Na začátku druhé třetiny se k nám otočilo momentum, tam jsme měli skórovat. Zápas by to změnilo. Znovu musím říct, že se mi nelíbili rozhodčí. Fauly Červenky i Zohorny nebyly. Rozhodčí to pískli z velké dálky. V takovém zápase je to těžké, ale je to, jak to je. Teď koukáme na čtvrteční čtvrtfinále s Německem.“

Co týmu chybělo v první třetině? Pohyb, střelba, tlak do branky?

„Ani bych neřekl. My jsme hráli dva zápasy ve dvou dnech, oni měli před tímhle utkáním dva dny volno. Musíme vidět i tohle, měli více energie. Takový byl ale rozpis. Líbila se mi tvrdost v soubojích, vhazování. Kluci odvedli dobrou práci.“

Jaký mělo na výkon týmu vliv vědomí toho, že výhra by je poslala ve čtvrtfinále na Kanadu, kdežto prohra na Němce?

„Nemyslím si, že to mělo nějaký vliv. My respektujeme všechny soupeře. Německo tu hraje velmi dobrý turnaj, můj kamarád skautuje celou skupinu A od začátku, takže vím, jak hrají. Nespekulovali jsme, jestli půjdeme na Kanadu nebo Německo.“

K utkání budete cestovat do Helsinek. Není to problém?

„Není. Počítali jsme s tím, že to může přijít. Jen si ještě musíme počkat, jaký nám bude přidělen čas začátku utkání. Teď půjdeme na hotel, dáme si večeři, vyspíme se. Pojedeme ve středu.“

Viděl jste nějaké zápasy Němců v turnaji?

„Ano, viděl. Všechno máme navíc připravené od našich videotrenérů.“

