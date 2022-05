Slafkovský před Finy hecuje: Chceme jim vrátit posledních osmnáct let

Osmnáct let nedokázali Slováci na mistrovství světa ani olympiádě porazit Finsko. Když se jim to povedlo naposledy, měl Juraj Slafkovský necelý měsíc, Šimon Nemec dva měsíce a Adam Sýkora ještě nebyl na světě. V dnešním čtvrtfinále v Tampere (19.20) chtějí slovenští dravci prokletí zlomit. „Bylo by pěkné to Finům za posledních osmnáct let vrátit,“ culil se Slafkovský, čtvrtý nejproduktivnější hráč šampionátu (3+6).

Postup do čtvrtfinále vybojovali na poslední chvíli a čeká je nejlepší tým skupiny B Finsko. Soupeř, se kterým mají z posledních let tristní bilanci. Padli s ním třináctkrát v řadě. Navíc je v domácím prostředí požene vyprodaná hala.

Přesto se Slováci chtějí bít o postup mezi elitní čtyřku. Jako na nedávné olympiádě v Pekingu, kde skončili senzačně třetí. I tam ovšem Finsku podlehli ve skupině 2:6 a v semifinále 0:2. Poslední slovenské vítězství se datuje k šampionátu 2004 v Ostravě (5:2). Dvěma góly se tehdy blýskli Marián Gáborík a Miroslav Šatan.

Na jejich odkaz a hokejové umění navazuje teprve osmnáctiletý útočník Juraj Slafkovský. V Pekingu nasázel v sedmi zápasech 7 gólů. Na mistrovství světa má po sedmi zápasech 9 bodů (3+6). V celkovém pořadí kanadského bodování je čtvrtý.

„Pekingská forma je asi zpátky, ale to je teď jedno,“ říkal Slafkovský pro sport.sk. „Spíš je teď potřeba se soustředit na další zápas. Jsem rád, že mi to tam zase padá, ale co z toho, když nepůjdeme ještě dál?“

Proti Finsku má speciální motivaci. Nejenom kvůli olympijskému semifinále a negativní bilanci. V roce 2019 se z hradeckého Mountfieldu stěhoval právě do Finska. V mládežnických týmech TPS Turku tam formoval svůj potenciál a talent. V uplynulé sezoně už seniorskému týmu pomohl k ligovému stříbru (v play off 18 zápasů/ 2+7).

„Jasně, že tam bude extra motivace,“ usmíval se Slafkovský. „Bylo by pěkné to Finům za těch posledních osmnáct let vrátit... V nové hale v Tampere jsem hrál už dvě série play off, krásná a velká aréna. Bude vyprodaná, všichni se na to těšíme.“

Čím by mohl Finy překvapit? Ján Lašák, trenér reprezentačních brankářů, který byl v roce 2004 u posledního slovenského vítězství (byl vyhlášený nejlepším brankářem šampionátu), nabídl originální recept.

„Pomohlo by, kdybychom v první třetině vedli 4:0 a Finové by museli otevřít hru. To by bylo úplně ideální,“ usmál se mistr světa z roku 2002 v rozhovoru se slovenskými novináři.

Sám vnímá, že čekání na vítězství je pořádně dlouhé. „Kluci, vždyť já byl v té době ještě mladý, bylo mi dvacet pět... Je čas to změnit!“ Proč se Slovensku proti Finům nedaří?

„Jsou velmi disciplinovaní a mají zažitý systém, který nám moc nevyhovuje,“ uvažoval Lašák, který v extralize slavil mistrovský titul s Pardubicemi (2005) a Libercem (2016). „My hrajeme hokej, oni brání. V uvozovkách, nechci je urazit.“