Němci si na Česko věří: Postup nemusí být jen sen, máme na to. Chceme titul

PŘÍMO Z TAMPERE | Plni sebevědomí půjdou do čtvrtfinálového utkání s českým týmem Němci. Role outsidera? Kdepak. Sami to vidí jinak. „Chceme titul! To znamená, že musíme porazit každého, teď to jsou Češi,“ burcuje jedna z hlavních hvězd týmu, mladý obránce Detroitu Moritz Seider. Německo bude chtít oplatit Česku tři roky starou porážku.

Mají za sebou nejlepší základní skupinu v historii. Nikdy dřív v ní Německo nenasbíralo šestnáct bodů, vyhrálo pět utkání v řadě. Padlo jen v úvodu šampionátu s Kanadou a pak v závěrečném duelu se Švýcarskem v nájezdech. „Skvělé, ale teď to musíme hodit za hlavu. Zapomenout na to. Ve čtvrtek se nás nikdo nebude ptát, jak jsme hráli ve skupině. Pak se bude počítat jen výhra, nebo prohra,“ říká útočník Marcel Noebels.

Podle sázkových kanceláří budou Češi jasnými favority na postup. Němci si ale věří. A není divu. Vždyť na posledním MS v Rize došli až do semifinále, v něm těžce trápili Finy. Prohráli těsně 1:2. O kolo dřív domů poslali Švýcary.

„Musíme na to navázat. Víme, že na to máme,“ burcuje Noebels, v turnaji pětibodový útočník Eisbärenu Berlín. Hraje na sedmém mistrovství světa, byl taky u poslední bolavé porážky, kterou Češi uštědřili Německu ve čtvrtfinále před třemi lety. „Musíme jim to oplatit. Máme na to, abychom se jim vyrovnali. Chceme do semifinále a uděláme pro to všechno.“

Také německá média referují o utkání s velkým očekáváním. „Postup nemusí být jen snem. Ve skupině tým ukázal, že může porazit každého,“ píše deník Bild.

Podobně to vidí i hráči. „Jsme připraveni udělat další krok,“ pravil klidným hlasem veterán Korbinian Holzer. „S každým jsme tady zatím dokázali držet krok. S Kanadou i Švýcarskem. Klidně jsme mohli i vyhrát. Jsem si jistý, že naše šance na výhru nad Českem nejsou tak špatné,“ přidal Noebels.

Ve středu si Němci v Helsinkách střihli hodinový dobrovolný trénink. Hlavní trenér Fin Toni Söderholm ho sledoval ze střídačky. V posledním týdnu se potýkal s nachlazením, kvůli kterému dokonce chyběl v jednom utkání na střídačce. Mírně nastydlý je pořád. „Ladíme detaily. Celkově jsem zatím s představením týmu velmi spokojený. Máme správné sebevědomí, dobré nastavení. Jsme připravení,“ hlásí krajan Kariho Jalonena. Český kouč Söderholma před lety trénoval v IFK Helsinky.

Sebedůvěra nechybí ani lídrovi Moritzi Seiderovi. „Chceme titul. To znamená, že musíme porazit každého, kdo nám přijde do cesty. Teď jsou to Češi,“ říká bek Detroitu, který je po aktuální sezoně žhavým adeptem na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony NHL. „Bude to vzrušující a těžké. Češi mají v týmu několik vynikajících hráčů v čele s Davidem Pastrňákem,“ upozorňuje brankář Philipp Grubauer, jinak gólman Seattlu.

Podobně jako Jalonen i Söderholm tvrdě kritizuje výkony rozhodčích v turnaji. „Jsou katastrofální. Několik chyb bylo zcela evidentních, stoprocentních. Sudí k našemu sportu patří, některá jejich rozhodnutí jsou tu ale pro mě absolutně nepochopitelná.“

Poslední velké zápasy Čechů s Němci

MS 2019 čtvrtfinále - 5:1

MS 2015 skupina - 4:2

MS 2012 skupina - 8:1

MS 2011 skupina - 5:2

