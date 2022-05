Slovenský manažer se pustil do Finů: Bylo mi trapně. Mají 11 hráčů z NHL a...

Slovenští hokejisté ve čtvrtfinále mistrovství světa sahali po senzaci i prolomení letité série proher s neoblíbeným Finskem. Na velkých akcích ho nedokázali porazit osmnáct let. A série pokračuje. Slovensko padlo 2:4, přestože vedlo 2:0. Za odvahu, aktivní hokej a nasazování talentovaných mladíků sklízel tým trenéra Craiga Ramsayho poklony. Oto Haščák, asistent generálního manažera Miroslava Šatana, se po těsné prohře opřel do zkušeného soupeře. „Bylo mi za Finy trapně,“ řekl pro sport.sk držitel dvou bronzových medailí s Československem (1989, 1990) a dlouholetý skaut klubů z NHL.

Co přesně Haščákovi na finském stylu vadilo? „Mají jedenáct hráčů z NHL a oni je nenechají hrát hokej,“ říkal slovenským novinářům po vyřazení z turnaje. „Pět jich vzadu couvá proti mladému a nezkušenému mužstvu. Kdyby hráli dopředu jako Kanaďané, měli bychom mnohem větší problémy.“

Oto Haščák, který v roce 1997 slavil extraligový titul se Vsetínem, a v sezoně 1997/98 hrával i za Zlín, Finům nebere, že jim defenzivní styl nese úspěchy. „Jejich systém ničí hokej. Přijde mi to až ustřelené, tohle není hokej. Je to jen bránění. Ale kredit před nimi, že to dokážou využít a mají svou sílu.“

Slovensko i ve čtvrtfinále ukázalo talent. Skóre otevíral teprve sedmnáctiletý útočník Adam Sýkora. O rok starší Juraj Slafkovský trefil v závěru za stavu 2:3 tyčku. „Kdyby to prošlo do brány, Finové by se roztřásli a podle mého bychom vyhráli v prodloužení nebo na nájezdy,“ je přesvědčený Haščák, který po šampionátu u národního týmu končí. Bude generálním manažerem ve Slovanu Bratislava. „Za předvedený výkon ve čtvrtfinále musím před kluky smeknout klobouk a dát jim obrovský kredit. Za celý turnaj.“

Regenda z Mladé Boleslavi do NHL?

Individuálně ocenil například brankáře Adama Húsku. „Předvedl super výkon hodný brankáře NHL. Věřím, že po šampionátu ho podepíše některé mužstvo, když ne Rangers (kde má Húska ještě smlouvu),“ líčil pro sport.sk Haščák.

Do NHL podle něj mohou skvělé výkony vystřelit i útočníka Pavla Regendu (5+1), byť podepsal smlouvu s Mladou Boleslaví. Zámoří ještě může být ve hře. „Velmi si pomohl směrem k NHL. Vím, že je hodně týmů, které o něho mají zájem,“ přitakal Haščák, který od roku 2003 pracuje jako skaut pro zámořské kluby (Boston, Los Angeles, New York Rangers).

Stejně tak na sebe před draftem upozornil i útočník Adam Sýkora, který byl dosud ve stínu o něco starších Juraje Slafkovského a Šimona Nemce. „Už po olympiádě jsme se s trenérem bavili, že se nám hodně líbí a chtěli bychom ho vyzkoušet,“ přiblížil Haščák. „Před rokem měli premiéru Slafkovský, Němec a Kňažko, teď Sýkora. Kdyby nebyl zraněný Filip Mešár, tak je tady možná taky. A máme další nastupující generaci v podobě Dalibora Dvorského nebo Samuela Honzeka. Slovenský hokej se nemá čeho bát. Naopak, začínají nám pěkné hokejové roky.“

