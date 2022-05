Kanada: talenti i dominance. Kouč slavil s Krejčím, zná ho i Pastrňák

Video se připravuje ... V případě jiných celků by asi mnoho diváků mávlo rukou na znamení rezignace a postupu Švédů, kteří proti Kanadě ve čtvrtfinále vedli necelé dvě minuty před koncem o dvě branky. Javorový list ale zase potvrdil, že je všehoschopný. Obrovská vnitřní síla a přesvědčení hráčů, že mohou zvládnout cokoliv, je hlavní doménou semifinálového soupeře české party. A pozor, rozhodně nejde o nějaký no name výběr, jako v minulosti, naopak. ANKETA

Frajer Pierre-Luc Šlo o jednu z nejpřekvapivějších výměn poslední doby. Dvojka draftu z roku 2016 Patrik Laine zamířil do Columbusu za trojku tehdejšího draftu Pierre-Luca Duboise. Takhle vysoké volby se málokdy směňují, tím spíš, když oba ukázali své obrovské kvality. Co už nepřekvapí, je fakt, že právě Dubois je lídrem kanadského celku na MS. Jde o nejlepšího střelce turnaje se sedmi góly a centra první lajny. Byl to on, kdo brankou zavelel k obratu proti Švédům. Nejlepší střelci obou týmů Kanada Česko 7 - Pierre-Luc Dubois 4 - Matěj Blümel 4 - Dylan Cozens 4 - Roman Červenka 3 - Drake Batherson 4 - David Pastrňák

Talenti první jakosti Zatímco na přelomu minulé dekády sloužilo mistrovství světa kanadské reprezentaci k obroušení těch úplně nejmladších hokejových diamantů, doplněných o pár jmen za zenitem, dnes je situace dávno jiná. V sestavě nenajdete slabé místo, a přestože v týmu jsou špičkoví teenageři, už nehrají nejklíčovější role v týmu. Přesto, jména jako Dylan Cozens, Kent Johnson nebo Cole Sillinger budou do pár let patřit ke smetánce NHL, na to vezměte jed. Nejmladší hráči s nejvíce body Kanada Česko 9 (4+5) - Dylan Cozens (21 let) 8 (4+4) - Matěj Blümel (21 let) 5 (3+2) - Jent Johnson (19 let) 2 (1+1) - David Jiříček (18 let) 4 (0+4) - Dawson Mercer (20 let) 1 (0+1) - Filip Hronek (24 let)

Zkušenost proti zkušenosti Na jedné straně stojí Kari Jalonen, muž, jenž odtrénoval už přes 25 let. Proti němu se však postaví stejná šarže, ne-li vyšší. Claude Julien patří k elitním koučům NHL poslední dekády. V počtu výher na lavičce, mu patří 16. příčka v historii celé soutěže. Hlavní úspěch pak přišel v roce 2011, kdy dovedl Boston ke Stanley Cupu. I za vydatného přispění Davida Krejčího. Juliena dobře zná i česká superstar David Pastrňák, jemuž dal trenér první šanci v nejlepší lize světa. Trenéři na MS Kari Jalonen Claude Julien 26 zápasů 8 zápasů 20 výher 6 výher 6 proher 2 prohry

Do třetice všeho dobrého Pro národní celek jde o teprve třetí postup do semifinále za posledních sedm let. V letech 2015 a 2019 se však do cesty postavila v bojích o finále právě Kanada a Češi v obou případech zamířili jen do bojů o třetí příčku. Zatímco v Praze se představil objektivně nejlepší výběr Kanady na MS v historii, v roce 2019 byly šance otevřenější. Mimochodem, právě v Bratislavě řídili kanadský postup Thomas Chabot a Pierre-Luc Dubois, kteří se představí i nyní. Semifinále s Kanadou na velkých akcích MS 2019 prohra 1:5 MS 2015 prohra 0:2 SP 2004 prohra 3:4 v pr. MS 2003 prohra 4:8 MS 2000 výhra 2:1