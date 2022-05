Češi vyměnili halu na trénink. Kouč jasně zahlásil: Chceme zlato!

PŘÍMO Z TAMPERE | Odpoledne se Česko pustí do semifinálové bitvy s Kanadou (17:20). Ráno si národní tým vyměnil trénink. Z velké haly, kde každý může sledovat, co se na ledě děje, se přesunul na tréninkový led. Aby chystal poslední detaily na soupeře? „Ne, vůbec. Neplánovali jsme, že bychom tam nacvičovali nějaké systémové věci, nebo přesilovky. To už v téhle fázi není potřeba,“ pousmál se jen asistent trenéra Libor Zábranský.

Hlavní důvod přesunu byl, aby český tým dostal klid, komfort a nikdo na něj netlačil, v kolik musí z ledu. „Je tady striktně daný rozpis a chtěli jsme víc prostoru na ledě. Dostali jsme ho v tréninkové hale. Chtěli jsme tam víc času, kdyby třeba gólmani chtěli zůstat na ledě o něco déle, nebo si hráči chtěli něco zkusit,“ vysvětlil Zábranský.

A jestli vás zajímá, zda se klima po postupu do semifinále nějak změnilo? Třeba opadlo napětí, nebo naopak kouč pozoruje větší koncentraci na detail, tak tady je jeho odpověď: „My chceme zlato!“ Zábranský pak pokračoval: „Z týmu cítíte, že pro to udělají všechno. Na ledě se samozřejmě může stát cokoliv, ale nechtěl bych, aby to vyznělo, že teď jsme soustředěni třeba nějak víc, nebo méně. Je to krátkodobý turnaj s náročným programem. Uděláme všechno, abychom byli proti Kanadě úspěšní a hráli o zlato. Ale že bychom se chystali jinak než na Němce? To ne. Z kluků sálá sebedůvěra, vnitřní klima je výborné. Takže doufám, že vyhrajeme.“

Německo - Česko: Nádherná kombinace z první a neomylný Červenka - 0:2! Video se připravuje ...

Trenéři hráčům dali klasickou rychlou nalévárnu, co je od soupeře čeká. „Byl to zase ucelený balíček a hlavně stručný. Chceme se držet naší hry a našeho systému. Kluci dostali servis jako jindy, hlavní je, aby mítink nebyl moc dlouhý. Hráči se musí v zápasový den soustředit hlavně sami na sebe. Klima je nastavené tak, že se nevypustí nic,“ uvedl Zábranský.

Proti Kanadě je potřeba pamatovat i na náturu soupeře. Nebalí nikdy nic. V semifinále proti Švédsku vyloženě vstal z hrobu. Kanada prohrávala 0:3, vyhrála 4:3 v prodloužení. Klíčovým mužem byl útočník NY Islanders Mathew Barzal. „Je taky pravda, že abyste otočili zápas jako teď Kanada, nestačí vám jen tlak do branky a agresivita, ale potřebujete i štěstí. Na druhou stranu je potřeba taky uznat, že oni historicky tyhle závěry zápasu mají a umí nepříznivý výsledek otočit. To je pravda,“ dodal Zábranský.

Český tým by měl být pro semifinále kompletní, nikdo nemá vážnější zdravotní problémy. Do finále Česko postoupilo naposledy v roce 2010 v Německu. V zápase play off na MS naposledy národní tým porazil Kanadu v roce 2005. Od té doby s ní nastoupil dvakrát v semifinále (2015 a 2019), vždycky šel dál soupeř.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Nokia Arena, Tampere

Tři využité přesilovky, jak si vynutit další? S tím poradí Jiří Hudler Video se připravuje ...