Finský Jalonen vytvořil bestii. Tým s kolosem v čele v dalším velkém finále

Dělejte si, co chcete. Ve finále stejně bude Finsko! V semifinále porazilo USA 4:3, tohle je současný vládce mezinárodního hokeje, potřetí za sebou si Finsko zahraje o zlato na MS, do toho připočítejte triumf na olympiádě. Kouč Jukka Jalonen vytvořil silnou bestii, která se poráží těžko. „Hrát v tomhle týmu je vyloženě radost,“ chrlil ze sebe útočník Sakari Manninen.

Kdybyste hledali hokejový symbol současné finské éry, tak měří přes dva metry. Marko Anttila je kolos, lídr, kterého miluje celá země. V Tampere, kde začínal kariéru a dohrával poslední sezonu, to můžete třikrát podtrhnout. Hala bouří, když hlasatel čte soupisku. Pokud zazní Anttilovo jméno? Vypadá to, že vybuchne.

Finsko na domácích MS 1965 7. místo 1974 4. místo 1982 5. místo 1991 5. místo 1997 5. místo 2003 5. místo 2012 4. místo 2013 4. místo 20221./2. místo

Má zlato z olympiády (2022), zlato z MS (2019), stříbro z MS (2021) a teď si obr na krk pověsí další medaili. Buď zlatou, nebo stříbrnou, uvidí se v neděli. Finy prostrčily do semifinále jeho dva góly proti Slovensku. Proti USA se netrefil. Ale stačilo, když skočil na led a někoho u mantinelu trefil. Nadšení, jako kdyby dostal puk do sítě.

„Hodně mě baví tady hrát, dává mi to dost energie,“ usmíval se. Den před semifinále oslavil 37. narozeniny, ale nic extra se pro něj nechystalo: „Malý dort, odpočinek, abychom byli připraveni na semifinále.“ Finsko není přežrané medailemi. Kdepak. Znovu pase po dalším triumfu, podřizuje mu všechno.

Spojené státy nastoupily do bitvy o finále jen se čtyřmi obránci. Rychle vedly, ale stejně se favorit nerozklepal. Vyhrál 4:3, poslední minuty s přehledem zvládl i hru 5 proti 6. „Všichni táhneme za jeden provaz, cítíte to tady z každého chlapa, kteří tady chodí kolem mě. Je radost hrát v tomhle týmu se lvem na prsou,“ pochvaloval si střelec Sakari Manninen.

Prý ani náznakem nehrozila obava, že by Finsko o náskok přišlo. „Nemá smysl panikařit,“ vysvětloval obránce Miro Heiskanen, hvězda Dallasu Stars. „Stále jsme dělali to samé, nespěchali. I když snížili, tak nám stačilo jen udržet čisté konto. Samozřejmě, že jsou vždycky drobnosti, které můžete zlepšovat a my na to budeme myslet, pokud ve finále přijde stejná situace,“ dodal.

Finsko na domácím MS získá medaili poprvé v historii, turnaj se tady hrál devětkrát, nejlépe se domácí tým umístil na čtvrtém místě. „Je nám jedno, kdo na nás vyjde ve finále,“ upřímně pověděl obránce Mikko Lehtonen. Nebyla to arogance, spíš reálný stav. Finsko hraje proti každému stejně, na každého si věří.

Se Spojenými státy taky několikrát ukázalo svůj koncert, kdy hodně dlouho drží puk, nachystá si pozici, prostřídá, utahá soupeře. Prásk, gól! Takhle se dostalo do vedení 3:2, když se prosadil obránce Sami Vatanen. Vítězný gól vstřelil Joel Armia. „Těžko říct, jestli byl nejdůležitější v kariéře. Gól je gól, vždycky je to dobrá věc,“ suše komentoval svůj klíčový zásah.

Éra od nástupu trenéra Jukky Jalonena na finskou lavičku bere dech. Jeho mužstvo se vždycky dostalo na velkém mezinárodním do finále. Chápete, proč na vás kouč po městech shlíží z velkých billboardů. Stal se celebritou. „Dostat se na velkém mezinárodním turnaji do finále je vždycky super pocit a teď to byla opravdu dřina. Soupeř stáhl na 3:4 bez brankáře, do konce zbývalo ještě docela dost času. Mám hrozně dobrý pocit z týmu, jak pracoval,“ chválil svoji partu. A jeho vzkaz pro finále? „Budeme znovu tvrdě bojovat, abychom uspěli.“