Čeští hrdinové o vybojovaném bronzu: Sešla se tu rodina, semkli jsme se

Karlovarský pracant Flek s úsměvem řekl, že určitě zažil nejlepší třetinu v kariéře. Češi v závěrečném dějství vyhráli 6:1! „Nejde vyjádřit, jak moc jsem hrdý. Sešla se tu úžasná parta, rodina. Hráli jsme za celý úžasný národ, který nás podporoval a ani po zpackaném semifinále nad námi nezlomili hůl,“ řekl.

I týmový benjamínek Matěj Blümel ocenil jednotu českého družstva. „Neskutečné, jak jsme se semkli před třetí třetinou. Tým, který jsme vytvořili, je nepopsatelný. Bylo těžké udržet trpělivost, hlavně v první třetině za stavu 1:3, ale věděli jsme, že to je naše jediná šance a nechceme dopustit to, co proti Kanadě. Tým byl skvěle namixovaný, jsem strašně šťastný, vezeme to domů!“ radoval se hráč pardubického Dynama, kterého čeká rozhodování ze tří nabídek z NHL.

Nejlepší mistrovství v kariéře zažil Roman Červenka , který se sedmnácti body (5+12) ovládl bodování. „Všichni víme, jak to je, že medaile dlouho nebyla, takže o motivaci nebylo třeba mluvit,“ řekl 36letý kapitán. „Říkali jsme si, že máme dvacet minut, necháme tam všechno a nějak to dopadne. S věkem to člověk vnímá jinak, ví, jak je těžké se dostat do zápasů o medaile. Chtěli jsme, aby si toho byl vědom celý tým. Medaile je vydřená, už jen tím dnešním průběhem, nešlo to podle našeho scénáře. Věřili jsme sami sobě, řekli jsme si, že nepovedený zápas s Kanadou musíme odmakat a zvládneme to,“ dodal.

Česko - USA: Pastrňákova střela z kruhů přinesla srovnání na 3:3 Video se připravuje ...

Jedním ze strůjců kýženého bronzu byl i kanonýr Bostonu David Pastrňák . Ten ve třetí třetině nastřílel klubovému parťákovi Jeremymu Swaymanovi hattrick. Za první dvě dějství ze sebe přitom radost neměl. „Ve druhé třetině jsem myslel, že se odstřelím, nebyl jsem spokojený se svým výkonem. Můžeme říct, že maminka v ochozech mi pomohla, ať má radost,“ smál se hvězdný střelec. „Občas stačí jedna střela a pak to jde samo,“ dodal k obratu.

„Spoustu kluků jsem viděl naposledy na osmnáctkách a teď jsem hrdý, jaký udělali pokrok. Snad medaile pomůže českému hokeji a do příštích mistrovství se zvedneme a budeme hrát semifinále pravidelně. Už se těšíme, až se vrátíme domů, musím říct, že finští fanoušci nic moc,“ dodal „Pasta“ už s výhledem na oslavy s českými příznivci.