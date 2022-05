Blümel vybírá ze tří nabídek NHL. Odejde, chápe Dědek zájem zámoří

Stane se to, co se očekává. Velmi reprezentativní počiny na hokejovém mistrovství světa Matěj Blümel zhodnotí ziskem angažmá v NHL. Podle informací iSport.cz jsou v této chvíli na stole tři vážné nabídky z elitní světové ligy. Stačí si vybrat, podškrábnout a na podzim okusit první scénu. „Matějovi NHL přejeme,“ reaguje šéf extraligových Pardubic Petr Dědek.

Z původní pozice hbitého a energického bojovníka do čtvrté, maximálně třetí formace se vyškrábl mezi nepostradatelné články české reprezentace. Hokejová story 21letého pardubického útočníka je jednou z nejpříjemnějších zpráv z prostředí národního týmu v Tampere. Před večerním duelem s Finy měl Blümel na účtu 4 góly a 4 asistence z šesti utkání, navrch pak skvělou bilanci osmi plusových bodů v hodnocení účasti na ledě.

Naposledy jedinou trefou rozhodl úterní duel s USA. Mazácky, sebevědomě. V takových případech je nabíledni, že laso ze zámoří přiletí. Už zasvištělo. „Jsme v kontaktu s Matějovým agentem, odchod je velmi pravděpodobný. Dostane dvoucestnou smlouvu, ale má na to prosadit se. Ukázal, že je opravdu hráč. Navíc je pořád ještě mladý,“ rekapituluje Petr Dědek.

Blümel byl před třemi roky draftovaný klubem z Edmontonu, ovšem Oilers už o svá práva na útočníka přišli. Táborský rodák je nyní pro elitní zámořské kluby volnou a zajímavou komoditou. V Dynamu chápou, že za dané situace je pro ně Blümel v podstatě ztracený a jsou smíření s jeho odchodem. „My jsme to očekávali,“ poví v klidu Dědek. „Je to škoda, ale Matějovi NHL přejeme. Jen ať se v Americe prosadí a pak se jednou vrátí zase zpátky do Pardubic. Podobně to vidíme v případě Tomáše Noska,“ pokračuje majitel Dynama zmínkou o hráči Bruins. Na východ Čech přijde od budoucího zaměstnavatele Matěje Blümela odstupné okolo 6 milionů korun.

Vedle toho na elitním hokejovém jevišti znovu zasvítí pardubická adresa, za což je Dědek rád. „Bereme to zároveň jako naši vizitku, že v Pardubicích děláme hokej dobře. Matěj hraje výborně celý šampionát, škoda jen, že ho během olympiády nechali sedět tři týdny na hotelu,“ připomene první muž Dynama Blümelovu cestu na Hry do Pekingu, kde však zůstal jen na čekané.

Ačkoli odborníci horlivě volali po jeho nasazení do sestavy, pardubický klenot nebyl využit. Domů se vrátil s poztrácenou kondicí, na jeho fazoně ve finiši extraligové sezony měl únorový asijský výlet negativní vliv. „Pro nás to bylo špatně, zranil se, Čína jednoznačně jeho výkony poznamenala,“ je si jistý Dědek. „To nic nemění na tom, že mu NHL přejeme a počítáme s tím, že odejde,“ dodává boss Dynama.