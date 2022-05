Rusové píší o MS: Bez nás byla nuda. Žádné hvězdy, výjimka Pastrňák

„Škoda, že (v semifinále) z důvodů nesouvisejících se sportem nebude náš takzvaný rudý tým. Bez něho je to všechno jaksi nudné a předvídatelné,“ stěžoval si ještě před závěrem šampionátu na ruskou neúčast autor komentáře.

„Opravdové hvězdy zámořské ligy se v hlavních zahraničních týmech téměř nevyskytují... A špičkové hráče lze skoro spočítat na prstech ruky. Ve skutečnosti jsou jen dva - Švéd William Nylander a Čech David Pastrňák,“ pokračoval komentář.

Zápasy během play off byly poznamenány nízkou účastí diváků, tvrdí jiný komentář, jehož autor předpovídal neúspěch i v případě semifinále. „Tento šampionát vejde do historie jako ten bez Ruska, s hroznou návštěvností, která i v play off láme rekordy, a s neuvěřitelně vysokými cenami za ubytování, jídlo i vstupenky,“ napsal komentátor.