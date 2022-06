Talenti pod lupou skautů. Slováci hitem. Parťák: Jiříček půjde vysoko

Hokej není sprint na 100 metrů. Kdo vyrazil na mistrovství světa, vždycky mluvil o týmovém úspěchu, případně medaili. Jenže pokud je vám kolem osmnácti let a čeká vás draft NHL? Těžká disciplína z hlavy dostat, že na tribunách sedí skauti a čekají, co předvedete. Dívají se na vás. Můžete je zaujmout, nebo taky zklamat. „Už jsem si zvykl,“ usmál se jen David Jiříček. Největší humbuk byl kolem Juraje Slafkovského, slovenský útočník může jít na řadu jako první.

Skauti NHL se ve Finsku přesouvali mezi Helsinkami a Tampere. Ne že by mistrovství světa o něčem zásadním rozhodlo a významně hýbalo pořadím o dvacet míst. Ale když vidíte osmnáctileté hráče proti takticky vyspělým soupeřům? Když mladí kluci hrají proti sestavě složené z hráčů NHL? Je to cenný pohled, který vám ukáže hokejistu v zajímavé konkurenci.

Velkým hitem byl slovenský tým, kde nastupovali dva hráči, kteří se na draftu objeví v první desítce. Útočník Juraj Slafkovský se dokonce může stát i celkovou jedničkou. Velmi pečlivě ho sledovala celá delegace Montrealu v čele s generálním manažerem Kentem Hughesem. „O kom si budeme myslet, že je nejlepší, toho vezmeme,“ řekl Denníku Šport.

První volby draftu 2022 1. Montreal 2. New Jersey 3. Arizona 4. Seattle 5. Philadelphia 6. Columbus 7. Ottawa 8. Detroit 9. Buffalo 10. Anaheim

Jen si tu situaci ale zkuste představit. Víte, že na tribuně sedí pár lidí, vy je nevidíte, ale oni si zapisují do notesu postřehy. Jste na začátku kariéry. Tahle chvíle může ovlivnit váš život. „Úplně se asi nedá vypustit, že tady jde taky o draft,“ líčil David Jiříček, kterého se pozorování týkalo taky.

Obránce z Plzně klidně může jít na řadu do pátého místa. „Novinářů je tady hodně, takže tyhle otázky dostávám docela často. Nejde na to zapomenout, ale snažil jsem se soustředit na každý zápas turnaje,“ přesvědčoval Jiříček.

Stejně na dotaz deníku Sportu reagoval i rakouský útočník Marco Kasper: „Opravdu se snažím v první řadě myslet na hokej za Rakousko. Ale jasně, že o draftu vím, čeká mě za měsíc, to je tak všechno. Zásadní je se soustředit na hru.“ Jeho by se první kolo mělo taky týkat.

„Když se dívám na Davida Jiříčka, tak by mohl být třeba podobným typem hráče jako Adam Larsson,“ řekl Sportu jeden ze skautů na MS. Současného obránce Seattle si vybralo v draftu New Jersey jako čtvrtého v pořadí v roce 2011. Měl velmi slušný ofenzivní potenciál, nebyl úplný rychlobruslař a dobře zvládal hru do těla. Ta se u něj nakonec v NHL stala dominantní.

„David půjde hodně vysoko, je to skvělý kluk, vidíte i na tréninku, jak je hodně pracovitý. Má před sebou velkou budoucnost. Tlak na něho je, jasně. Ale tohle dělá tyhle hráče výjimečnými. Jestli před sebou chcete mít velkou kariéru, tak tlakové situace zvládat musíte. Myslím, že s tím neměl problém,“ řekl Jiříčkův spoluhráč Michal Jordán.

Pak ještě přidal: „Musíte mít štěstí na organizaci NHL, v jaké fázi se zrovna nachází. A pak taky potřebujete štěstí na trenéra.“ Sám ho právě v Carolině moc neměl. Čtyři roky čekal na farmě, než se mu přiblížila šance v Hurricanes.

„Skauti na mistrovství světa byli, ale před nimi jsem hrál celou sezonu. Byli v Kanadě na mistrovství, na Karjale, do Plzně jezdili. Myslím, že evropští skauti se na mě byli už asi párkrát podívat. Nemělo to se mnou asi moc dělat,“ usmál se v klidu Jiříček.

Pokud jdete ale v prvním kole, uhráváte si proti ostatním drobný benefit. „Výhodou je, že když půjde David v prvním kole, bude mít víc šancí než hráči z pátého nebo šestého kola. Tak to chodí, protože týmy by byly samy proti sobě, kdyby hráče draftovaly a pak ho nenechaly hrát,“ přibližuje Jordán zákony NHL. „Je to jen dobře pro český hokej. Musíme doufat a věřit, že tady bude víc takových hráčů, že mládež u nás bude lepší a náš hokej se zase posune víc nahoru. Když začnou naši kluci chodit takhle vysoko na draftu, jen dobře pro nás,“ přidal jedenatřicetiletý bek.