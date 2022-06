Premiér Fiala ocenil bronzové Čechy, dostal dres. Velká čest, těší Hertla

Trenér Česka Kari Jalonen se podíval do Kramářovy vily • Blesk:Tonda Tran

Setkání s předsedou vlády Petrem Fialou a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Gazdíkem v Kramářově vile symbolicky zakončilo oslavy zisku bronzových medailí českých hokejistů na mistrovství světa ve Finsku. S představiteli vlády se dnes sešlo sedm hráčů, trenér Kari Jalonen, generální manažer Petr Nedvěd a další členové realizačního týmu. Všichni od Fialy dostali odznak do klopy saka v podobě lva, hráči zástupcům vlády předali podepsané dresy.

„Jsem rád, že jste přijali mé pozvání a mohu vám jménem vlády České republiky, ale hlavně jménem občanů České republiky poděkovat za skvělou reprezentaci naší země, kterou jste na mistrovství světa předvedli,“ uvedl Fiala.

Premiér prozradil, že hokej dlouhodobě sleduje a první šampionát, který si dobře pamatuje, je z roku 1976 v Katovicích. „Dobře mě to naladilo, protože Československo získalo zlatou medaili. Na dalším mistrovství ve Vídni jsme také získali zlato, takže jsem si jako kluk myslel, že to tak bude vždy. Postupně jsem ale začal chápat, že to není tak jednoduché,“ pousmál se Fiala.

Důležitost úspěchu na MS vyzdvihl i proto, že hokej považuje za národní sport. „Má specifické postavení. Někdy to neprožíváme jako sport, ale i politicky. V mé generaci existují vzpomínky na souboje se Sovětským svazem a to se vše promítá do velkých očekávání. Vím, že na vás byl velký tlak a byla tu víra, že s novým trenérem Jalonenem se povede uspět, ale všichni jsme věděli, že to nebude jednoduché,“ podotkl Fiala a ocenil obrat v zápase o bronz, kdy Češi prohrávali po první třetině s Američany 1:3.

Podle Gazdíka je úspěch na MS důležitý hlavně jako inspirace pro nastupující generaci hokejistů. „Věřím, že úspěch zažehne další jiskru a rozhoří zejména mládež, pro kterou se každý z vás stává obrovským vzorem, jak píle a snaha může dosáhnou fenomenálního úspěchu,“ řekl Gazdík s tím, že věří, že se zástupci státu s hokejovými reprezentanty setkají i po dalších velkých turnajích.

Kouč Jalonen se kvůli setkání v Kramářově vile vrátil z Finska do Česka. Stejně jako po šampionátu zopakoval, že i on věří, že úspěch z Tampere pomůže českému hokeji včetně juniorů a mládeže. „Pro mě osobně je to ocenění, že mohu být v této vile. Vážím si toho. Běžně se pohybuji v kabině a s médii se setkávám v mixzóně, tohle je pro mě něco nového. Úspěch na mistrovství má několik pozitiv a tohle je jedno z nich,“ řekl Jalonen. Přiznal, že byl před svým krátkým proslovem lehce nervózní.

Setkání s Fialou a Gazdíkem si vážili i hráči. Někteří už zamířili na dovolenou, například David Krejčí odletěl do USA a David Pastrňák odcestoval s přítelkyní Rebeccou do Švédska. Karel Vejmelka, Lukáš Dostál, David Jiříček, Jiří Černoch, Jakub Flek, Matěj Blümel a Tomáš Hertl ale do rezidence českých premiérů osobně zavítali.

„Pro nás je velká čest, že jsme se sem mohli přijít podívat. Ještě nikdy jsme zde nebyli. Jsme rádi, že jsme po deseti letech přivezli medaili, protože víme, že i pro lidi je hokej v těchto těžkých časech takové osvobození. Po úspěchu mohou všichni zapomenout například na covidové věci a podobně. U hokeje si dokáží odpočinout, i když po první třetině zápasu s Amerikou (o bronz) to tak nevypadalo,“ pousmál se Hertl. „Vilu jsme viděli vždy jen zezdola z Karlova mostu a teď je krásné, že tady můžeme být,“ doplnil útočník San Jose.

Zatímco Jalonen se na svou krátkou řeč dopředu připravoval, Hertl se o roli mluvčího hráčů dozvěděl na poslední chvíli. „Myslel jsem si, že k tomu nedojde a přejde se to. Ale nakonec jsem musel,“ uvedl Hertl. Medailové oslavy si užil. „Už jsme se trošku rozjeli, ale každý z nás pořád nosí medaile všude a už to má jako závaží. Už je to ale týden a každý se pomalu začíná připravovat na další sezonu,“ dodal.