Jak se rodí tým pro MS v hokeji: z NHL tsunami nepřijde, koho čeká pohádka?

Před rokem dovedl Kari Jalonen český tým po deseti letech k bronzovým medailím na šampionátu, ale nemyslí si, že by mu to usnadnilo situaci. „Nemůžu říct, že snazší, ale je jiná. Už znám všechny hráče, s realizačním týmem pracuju přes rok. Většina kluků už má zažitý můj herní systém a spoustu dalších věcí,“ uvedl finský kouč. Jeho další mise odstartovala v sobotu v Plzni, tento týden sehraje národní celek první přípravné zápasy v Německu. Mužstvo pro mistrovství světa se začalo rodit právě teď.

Chlapík zvažuje návrat

Mezi osmnácti hráči z extraligy se na prvním srazu hlásilo i pět sparťanů. Filip Chlapík působil ve švýcarském Ambri, ale už v průběhu sezony se mluvilo o jeho návratu do Sparty. „Vůbec nevím, jak to bude. V červnu čekáme druhé dítě. Z osobního hlediska by bylo příjemné přiblížit se rodině, ale ve Švýcarsku mám kontrakt ještě na rok,“ prohlásil. V pražském klubu má nedodělanou práci. „Tenhle pocit ve mně zanechalo loni prohrané finále. Už je potřeba to čekání na titul prolomit.“