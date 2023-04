Jalonen předpověděl Pavlátovi velký zápas: Nejlepším hráčem byl celý tým

Splnil se mu sen. A Kari Jalonen mu to předpovídal. „V kabině jsem mu říkal, že na ten zápas nezapomene. Sám si pamatuju, jak jsem dal v roce 1980 gól proti Sovětskému svazu,“ vybavil si kouč národního týmu. Dominik Pavlát prožil velký debut. Češi v prvním přípravném zápase v Kasselu porazili Německo 6:2. A nováček v brance byl vyhlášen hráčem utkání. „Dopadlo to pro něj skvěle,“ poznamenal finský kouč reprezentace. O tom, že nastoupí, věděl Pavlát den dopředu. Předvedl několik těžkých zákroků, podržel zprvu poněkud zrezivělý a nerozehraný český tým. Jeden gól dostal po teči, druhý ze sporné situace na hraně brankoviště.

První zápas a hned cena pro nejlepšího hráče. Jak jste svůj debut vnímal?

„Je to neskutečné. Hned takhle po zápase neuvěřitelné pocity. Musím ale říct, že tím nejlepším hráčem měl být vyhlášen celý tým. Od půlky zápasu jsme hráli fantastický hokej a k ničemu je nepustili. Byla tam sice nějaká oslabení, hráli jsme však opravu výborně a s každou další třetinou se zlepšovali. Měli jsme gólové šance a proměnili je.“

Tým měl dobrý úvod, jenže pak přišla přesilovka Němců a první gól…

„Já jsem tu střelu viděl, ale hráč, co stál mezi kruhy, to tečoval. Myslel jsem si, že to byla vysoká hůl, ale asi ne. Samozřejmě to byla škoda, protože jsme tam měli nějaké šance, které jsme neproměnili, pak dostali ten gól a museli dotahovat. Ale povedlo se nám to obrátit výborně.“

Co vám běželo hlavou po takovém úvodu?

„Zápas byl ještě dlouhý. Zbývaly ještě víc než dvě třetiny a já věřil klukům, že dáme nějaké góly a zvládneme to.“

Vypadal jste ve skvělé pohodě. Bylo to tak?

„Asi měsíc jsem nechytal, takže bylo těžší se do toho dostat, protože trénink a zápas, to je něco jiného. Myslím si ale, že pak už jsem se to zlepšilo, a od druhé třetiny jsem se cítil opravdu dobře.“

V play off jste byl jasnou jedničkou Plzně, teď zase jedničkou reprezentace. Co tomu říkáte?

„Tohle je splněný sen. Něco, co jsem si v půlce sezony ani nevysnil, že bych mohl začínat s národním týmem přípravu na mistrovství světa a jít hned v prvním utkání do brány. Byl jsem za to ohromně vděčný a chtěl se za to odvděčit co nejlepším výkonem.“

Byl jste nervózní?

„Řekl jsem si, že je to zápas jako každý jiný. Kdybych se měl zbytečně stresovat, že je to nároďák, asi by mě to i svazovalo. Ta důležitost byla samozřejmě daleko větší, ale já jsem se na to připravoval jako na každý jiný zápas.“

V čem byli Němci z pohledu gólmana nebezpeční?

„Měli rychlé přečíslení a hodně dobré přesilovky. Tam si myslím, že nám docela zatápěli. Kluci však odvedli parádní práci, spoustu toho zblokovali. Hráli fakt výborně.“

Němci se hodně tlačili do brankoviště. Druhý gól padl po sporné situaci na jeho hraně, ale rozhodčí nic neřešili. Jak jste situaci viděl vy?

„Budu se na to muset podívat. Myslím, že tam byl asi problém v tom, že nám ho tam dovezl náš hráč, čímž je ten gól naprosto regulérní. Ale pak jsme jim dali další dvě branky a bylo rozhodnuto.“