Chlapíkův čtvrtý pokus: Udělám vše, aby se to povedlo. Sparta? Uvidíme

Ligová sezona mu skončila už 4. března. Celek Ambri-Piotty skončil dvanáctý ve čtrnáctičlenné elitní soutěži a nepostoupil do play off. Filip Chlapík si však v 50 zápasech připsal 37 bodů a s 24 brankami byl třetím nejlepším střelcem švýcarské National League. Dal jen o gól míň, než ve své druhé sezoně Dominik Kubalík, který jako nejproduktivnější hráč ligy zanechal v týmu z italského kantonu hlubokou stopu.

„Rozhodně to bylo znát. Tým ještě v té době neměl takovou kvalitu, ale on tam vynikal. Fanoušci na něj vzpomínají. Asi tam Češi mají nějaké kouzlo. Jenže jsme neudělali play off, to je vždycky zklamání. Kvůli tomu člověk hraje a dře celý rok, aby si ho zahrál, takže to nebylo nic příjemného,“ vracel se Chlapík, který se v mužstvu potkal ještě s Michaelem Špačkem.

Ve Švýcarsku byl s rodinou maximálně spokojený. Z osobního hlediska prožil taky skvostnou sezonu. „Země je nádherná, moc jsem si to tam užíval. Jsme v části kousek od Itálie, kolem jezera a hory. Pro mě to byl dobrý rok. Ujel mi jen začátek, kdy jsem si trochu zvykal na nové prostředí. Ale pak mi to tam začalo padat. Fungovala spolupráce se Špáčou, hráli jsme hezký hokej. Teď to snad přeneseme do nároďáku. Být jeho součástí je vždycky čest a samozřejmě si chci i trochu spravit chuť. Je fajn si prodloužit sezonu,“ líčil.

Během sezony objel všechny tři turnaje Euro Hockey Tour, v sedmi utkáních si připsal 7 bodů (2+5) a se Špačkem byl nejproduktivnějším hráčem týmu. „Sezona se nějak povedla. Když si o místo řeknu, doufám, že bych v nominaci neměl chybět. Ale musím si to samozřejmě zasloužit výkony. Čeká nás nějakých devět zápasů. Budu makat a věřit, že to vyjde,“ podotkl Chlapík, jenž si zahrál i 57 utkání v NHL za Ottawu.

Už před pěti lety neproklouzl do sestavy Josefa Jandače pro mistrovství světa v Dánsku. Loni ho nevzal trenér Filip Pešán na olympiádu do Pekingu. Před šampionátem v Tampere patřil k posledním škrtům v nominaci Kariho Jalonena, ačkoli předtím v extralize zářil. Byl nejproduktivnějším hráčem, nejlepším střelcem i nahrávačem. Teď doufá, že se startu na velkém mezinárodním turnaji na čtvrtý pokus konečně dočká.

Mistrovství světa je jedním z jeho velkých cílů. „Ještě jsem na turnaji nebyl, určitě bych se tam chtěl podívat. Zkusím do toho dát všechno. Buď to vyjde, nebo ne. Ale že bych kvůli tomu nemohl spát, to úplně ne. Samozřejmě by mě mrzelo, kdyby se to zase nepovedlo,“ přiznal.

Každá zkušenost na druhou stranu obohatí. Nicméně Chlapík si nemyslí, že by měl dělat něco jinak. „Spíš jsem tentokrát v trochu jiné pozici. Minulý rok jsem přijel až na poslední turnaj a hrál dva zápasy. Tady jsem od začátku a času spolu budeme mít víc. Je to jen o výkonech, jak se předvedu, a jestli si to člověk zaslouží,“ uvedl.

Po sezoně si stihnul i krátce odpočinout. S manželkou odletěli na pět dní do Dubaje, se Špačkem pak chodili na led s béčkem Sparty, aby se udrželi v kondici. Poslední utkání však hrál už před víc než měsícem. Na dvojutkání v Kasselu a Frankfurtu nad Mohanem se těšil. „Fakt hodně. Ale hokej se vyrovnává, nikdo si nemůže myslet, že přijedeme a budeme dominovat celých šedesát minut. Němci mají hodně kvalitních hráčů,“ předesílal Chlapík.

Už když se Sparta v průběhu sezony chystala posilovat, padalo taky jeho jméno. „Měl jsem platnou smlouvu, takže to moc nešlo,“ připustil s odstupem času. Po nečekaném krachu Pražanů v extraligovém čtvrtfinále proti Třinci se o Chlapíkovi začalo mluvit znovu jako o trumfu pro následující sezonu. „Zatím vůbec nevím,“ smál se. „V červnu čekáme druhé miminko. Z rodinného hlediska chce být člověk samozřejmě doma blízko rodině, ale ve Švýcarsku mám ještě rok smlouvu. Uvidíme, co se bude dít,“ řekl Chlapík.

Už v únoru, kdy přijel na Švédské hokejové hry, sám tvrdil, že má ve Spartě nedodělanou práci. Loni ho hodně mrzelo, že se po porážce s Třincem loučil bez titulu. „To je pravda. Tenhle pocit ve mně nechalo prohrané loňské finále. Titul na Spartu patří, už je potřeba to zlomit. Klub a lidi, co tam fakt makají, si ho zaslouží. Mrzí mě, že kluci vypadli už ve čtvrtfinále. Ale to se může stát. Narazili na ohromně silný tým,“ řekl.

I letošní sérii Sparty proti Ocelářům pozorně sledoval. „Koukal jsem na každý zápas. A dost jsem to prožíval. Samozřejmě ne tolik, jako když jsem byl v týmu, ale všechny znám a klukům i celé organizaci jsem moc přál. Byl to smutný pohled. Kdyby dostali někoho jiného, mohlo se všechno vyvinout jinak. A najednou by byli hrdiny. Takže teď je podle lidí všechno špatně. Určitě je to neúspěch, ale nemuselo se kolem toho dělat takové haló,“prohlásil.

Takhle se Chlapík aspoň potkal s několika sparťany v reprezentaci. „Je super s nimi být v kabině,“ usmál se. Stejně tak se v týmu sešel s několika členy někdejší stříbrné osmnáctky z mistrovství světa 2014, které zůstává jeho největším mezinárodním úspěchem. V Jalonenově současném výběru jsou Špaček, Jiří Smejkal, Jiří Černoch a Chlapík, připojí se Jan Ščotka, po základní části NHL snad Karel Vejmelka, Dan Vladař nebo Jakub Vrána, po prvním kole play off možná někteří další. „Bavili jsme se, že je nás tady docela dost. No, snad se zase něco povede,“ přál si Chlapík.