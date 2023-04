Nádhera, žasnul i kanonýr Šatan! Pánikova paráda na Čechy nestačila

„Počítám, že teď asi budu hvězdou světových highlightů,“ rozhodil s úsměvem rukama brankář Šimon Hrubec v rozhovoru pro Českou televizi. Slovenský matador měl fintu dopředu připravenou. V minulosti už ji vytáhnul.

„Už jsem to párkrát zkoušel, tak jsem to zkusil znovu a naštěstí to vyšlo,“ přikývnul Pánik v rozhovoru pro Sport a web iSport.cz. „Moc dobře jsem to netrefil, ale vyšlo to. Naštěstí. Už před nájezdem jsem věděl, že to mám natrénované, a když trefím místo, které mám, tak na to brankář nezareaguje. Tohle místečko mám natrénované.“

Parádu ocenil i generální manažer slovenského výběru Miroslav Šatan, historicky jeden z nejlepších hokejových střelců. „Nádhera. Takový gól jsem nikdy nedal, ani jsem to tak nikdy nezkoušel. Pochválit ale musím i Faško-Rudáše při jeho gólu (vyrovnával na 2:2). Nádherná střela do rožku, ale hlavně zpracování ze vzduchu. To bylo ještě víc na klobouk dolů. Velmi pěkné hokejové momenty.“

Nad Pánikovým zakončením hlavou uznale přikývnul i český útočník Radan Lenc, který se trefil ze hry a připsal si i vítězný český nájezd. „Tohle jsem viděl poprvé! Je znát, že to v ruce má. A pokud to v ruce má, tak si to může dovolit...“

Slovensku to k vítězství v nájezdech nestačilo. Za český tým se kromě Radana Lence trefil také Michael Špaček. Luboš Horký, David Tomášek a Jiří Smejkal neuspěli. Stačilo to, protože Šimon Hrubec všechny slovenské střelce kromě Pánika vychytal. Čapnul nájezdy Matúši Sukeľovi, Adrianovi Holešinskému, Martinovi Faško-Rudášovi i Martinovi Gernátovi.